29 Personen Sind Aktuell Erkrankt: 46 positive Corona-Testergebnisse im Landkreis Cloppenburg

Kreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen hat sich bis Freitag, 13.30 Uhr, auf 46 erhöht. Damit wurden acht weitere Personen positiv getestet. Da gleichzeitig drei weitere genesene Personen gezählt wurden, sind aktuell 29 Menschen im Landkreis Cloppenburg nachweislich am Coronavirus erkrankt.

Weiterhin ist eine Person in stationärer Behandlung. Aktuell sind 149 Personen im gesamten Kreisgebiet in Quarantäne. Diese sind wie folgt verteilt: Barßel 16, Bösel 9 (- 2 im Vergleich zum Vortag), Cappeln 4 (-1), Cloppenburg 38 (-10), Emstek 7 (-5), Essen 9 (-2), Friesoythe 19 (-4), Garrel 19 (-3), Lastrup 6 (-1), Lindern 10 (-1), Löningen 10 (-1), Molbergen 0 und Saterland 9 (-2).

Zu wenige Tests?

Unterdessen mehren sich die Kommentare von Lesern, die Zahlen im Kreis seien nur deshalb so niedrig, weil wenig getestet werde. Und tatsächlich: Schaut man auf die Zahlen im Landkreis Cloppenburg, sind im Testcenter in Cloppenburg bislang 153 Abstriche genommen worden. Im Landkreis Vechta sind es rund 1000. Allerdings gelten überall die gleichen Kriterien für Testungen, informierte Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), die die Testzentren betreibt. Wer getestet wird, hat das Robert-Koch-Institut festgelegt – nämlich all jene, die mit einem Infizierten Kontakt hatten sowie Symptome aufweisen. Darüber hinaus werden Menschen getestet, die in einem Pflegeheim, Krankenhaus oder einer Arztpraxis arbeiten und Symptome aufweisen. Dass im Kreis Cloppenburg bisher so wenig getestet wurde, hängt mit der geringen Anzahl an Fällen zusammen. „Flächendeckend zu testen, macht keinen Sinn“, betont Scherbeitz.

Insgesamt zehn Einsätze hatten die Beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Donnerstag im Zusammenhang mit den Kontrollen zur Einhaltung der geltenden Regeln. Es handelte sich hierbei hauptsächlich um Einsätze in Bezug auf das bestehende Kontaktverbot. Es wurden fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In einer Cloppenburger Wetterschutzhütte traf die Polizei gegen 18.51 Uhr vier Personen an, die sich dort zum Alkohol trinken getroffen hatten. Zwei von ihnen ergriffen die Flucht, als sie die Polizei sahen. Drei Personen im Alter von 20 bis 22 Jahren wurden gefasst, ihre Personalien wurden aufgenommen.

Bei einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei in Cloppenburg drei Personen in einem Auto. Die Insassen im Alter von 16 bis 23 Jahren hielten den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht ein. Außerdem lebten nicht alle in einer häuslichen Gemeinschaft. Es wurde eine Trennung der Fahrgemeinschaft veranlasst.

Schon öfter aufgefallen

Zwei Wiederholungstäter erwischten Polizisten in Löningen. Dort hatten sich insgesamt fünf Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren unter einer Brücke der Bundesstraße getroffen. Dabei wurde der Mindestabstand nicht eingehalten, und nicht alle von ihnen lebten in einer häuslichen Gemeinschaft. Gegen alle wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Auch in Lohne wurden Platzverweise ausgesprochen. Drei Personen unterschritten im öffentlichen Raum den Mindestabstand und waren an unterschiedlichen Wohnanschriften gemeldet. Die Personalien der drei wurden von der Polizei festgehalten.

Nach einem Hinweis mussten Polizeibeamte in Dinklage in einer Wohnung einschreiten. Hier sollten mehrere Personen in einer Wohnung feiern. Vor Ort konnten fünf Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren angetroffen werden. Vier Personen lebten nicht in der betroffenen Wohnung. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kamen die Personen nach.

Die PI weist mit Blick auf die guten Wetteraussichten explizit auf die geltenden Verfügungen hin und kündigt Präsenz und Kontrolle fürs Wochenende an.