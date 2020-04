Bilanz: Hiesige Jäger sehen positiven Trend bei Feldhasen

Kreis Cloppenburg Profitieren vom Wetter: „Der Feldhasenbesatz in der Region hat sich positiv entwickelt, das trockene und warme Jahr 2019 hat den Feldhasen gut getan“, sagt Bernhard Kurmann, Vorsitzender der Jägerschaft des Landkreises Cloppenburg.

Auch wenn nach dem zurückliegenden milden Winter die Aussichten für dieses Jahr gut stünden, dass der positive Trend anhalte, reiche günstige Witterung allein nicht aus. Neben der Witterung sei auch die Qualität der Lebensräume von großer Bedeutung: „Hasen benötigen zum Beispiel strukturreiche Lebensräume mit Hecken, Saumstrukturen und Brachflächen, da sie hier optimale Äsung und Deckung finden“, erläutert Kurmann weiter.

Negativ könnten sich allerdings die ersten besonders regenreiche Monate auswirken. „In diesem Zusammenhang stehen auch die Bemühungen der Jägerschaft und der örtlichen Hegeringe zur Ansaat mehrjähriger Blühstreifen insbesondere entlang von Gräben, Windschutzstreifen und Flussläufen.“

Praktischer Artenschutz

Hier sind die Hegeringe in enger Zusammenarbeit mit Landwirten, der Wasseracht und den Gemeinden bemüht, praktisch Natur- und Artenschutz nachhaltig vor Ort zu organisieren, so der Vorsitzende der Jägerschaft. So gestaltete Biotope dienten nicht nur dem Hasen, sondern auch vielen anderen Arten der Feldflur als bevorzugte Lebensräume und seien regelrechte Hotspots der Artenvielfalt. Wünschenswert wäre aus der Sicht der Jägerschaft, wenn sich Landwirte entschließen könnten, die mehrjährigen Blühstreifen auch innerhalb größerer Schläge unterzubringen oder um die ökologischen Vorrangflächen zu ergänzen.

Gemeinsam mit den Landwirten in der Region setzt die Jägerschaft daher auf die Anlage und den Erhalt kräuterreicher Randstreifen, sowie arten- und strukturreicher Felder und Wiesen. Nicht nur die Lebensraum- und Witterungsbedingungen, auch Fressfeinde hätten einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Hasenpopulation.

Fallenjagd

Um die Besätze der Feldhasen und anderer, insbesondere bodenbrütender Arten wie Kiebitz, Feldlerche oder Rebhuhn zu stützen, sei zudem eine intensive Bejagung von Fuchs, Marder und anderer Fressfeinde wichtig. Die Jäger des Landkreises setzten dabei insbesondere auf die Fallenjagd, heißt es.