Kreis Cloppenburg Beim Breitbandausbau für rund 560 unterversorgte Betriebe in 29 Gewerbegebieten und Einzellagen im Landkreis Cloppenburg hinkt das beauftragte Telekommunikationsunternehmen Komnexx/Inexio momentan etwa fünf Monate hinter dem Zeitplan her. Bei Fertigstellung – also bis der Endkunde Internet mit gigabitfähigen Leistungen hat – wird es März 2020 und der Zeitplan um ein volles Jahr gesprengt worden sein. Über diese Verzögerung informierten am Montag Landrat Johann Wimberg, Emsteks Bürgermeister Michael Fischer als Vorsitzender des Städte- und Gemeindebunds (Kreisverband Cloppenburg) sowie die Wirtschaftsförderin des Kreises, Katharina Deeben, im Kreishaus.

„Der Breitband-Ausbau ist nicht nur von Vergnügen und Erfolg geprägt, sondern auch ein müßiges Geschäft. Wir würden uns eine schnellere Entwicklung und einen besseren Fortschritt wünschen“, so Landrat Wimberg.

Dabei sei der Breitbandausbau kein kommunales Thema, sondern auf Bundesebene „verschlafen worden“, machte Fischer seinem Unmut Luft. In anderen Ländern gebe es „an jeder Milchkanne“ Internet, in Deutschland mache man sich mit der Bürokratie, die hinter der zu beantragenden Förderung und dem Ausbau stecke, kaputt, so Fischer weiter.

2017 habe der Kreis in Zusammenarbeit mit den Kommunen die Erschließung von Gewerbegebieten und Unternehmen in Einzellagen an das Unternehmen Komnexx vergeben. Dies habe sich damals – anders als die großen Unternehmen wie die Telekom oder EWE – keine Ausbaukapazitäten bei den hiesigen Tiefbauunternehmen gesichert, erläuterte Deeben. Und so habe Komnexx bei der Vergabe der Tiefbauarbeiten auf Sub-Unternehmen aus dem Ausland zurückgreifen müssen.

Und diese hätten so manches Mal schlampig und sehr langsam gearbeitet, hat Fischer beobachtet. So wurde beispielsweise in Bühren eine Straßenbeleuchtungsleitung beschädigt – die Schadenssumme beträgt 25 000 Euro. Fischer bemängelt die vielerorts schlechten Pflasterarbeiten. „Die Mitarbeiter der Bauämter haben immer wieder kontrolliert und nachgeschaut. Sonst wären wir heute noch nicht da, wo wir jetzt sind.“

Aktuell sind rund 80 Prozent der Infrastruktur fertiggestellt. Verzögerungen habe es auch gegeben, weil die Pläne nochmals hätten überarbeitet werden müssen. Zudem habe es witterungsbedingte Probleme gegeben, so Deeben.

Außerdem sei die Beantragung von Fördermitteln langwierig und sehr bürokratisch gewesen, bemängelte Fischer. Drei Millionen Euro sind für die Schließung der sogenannten Wirtschaftlichkeitslücke fällig – 1,5 Millionen Euro werden gefördert, die restliche Summe teilen sich der Landkreis sowie die 13 Städte und Gemeinden.

Die Betriebe hätten sich auf den Glasfaser-Ausbau verlassen, bedauerte Wirtschaftsförderin Deeben die Verzögerung. Das Telekommunikationsunternehmen werde sich nun aber persönlich bei den betroffenen Unternehmen melden.

Bürgermeister Fischer berichtete von Unternehmen – beispielsweise der Spedition Hüsing in Garthe –, die er immer wieder vertrösten müsse. Deeben rechnet damit, dass ab Oktober – nachdem die aktive Technik installiert worden ist – sukzessive erste Schaltungen vorgenommen werden. Dann dauere es noch ein halbes Jahr, bis alles fertig sei. Das Unternehmen wolle seine Mitarbeiter-Kapazitäten erhöhen, so Deeben.

Probleme beim Breitbandausbau gibt es derweil aber nicht nur in Einzellagen: Die Telekom hat angekündigt, den Ecopark nicht mehr erschließen zu wollen, was Emsteks Bürgermeister Fischer vor ein weiteres Problem stellt. Unberührt vom verzögerten Ausbau sei allerdings das Projekt rund um Haushalte und Schulen, verspricht Deeben. Hier seien die Arbeiten, die in der Hand der Oldenburger EWE liegen, voll im Zeitplan. Bis aber der ganze Landkreis flächendeckend mit gutem Internet erschlossen sei, werde das Thema die Behörde noch viele Jahre begleiten, sagte Wimberg.