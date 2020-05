Fleischindustrie: Forderung: Schlachthöfe besser kontrollieren

Kreis Cloppenburg Die Diskussion über die oft schlechte Arbeits- und Wohnsituation von Schlachthof-Mitarbeitern und die damit einhergehende große Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus hat auch im Landkreis Cloppenburg an Fahrt aufgenommen. So haben die SPD-Kreistagsfraktion und die Grüne/UWG-Gruppe im Kreistag beantragt, die Lage der Schlachthof-Belegschaften im Landkreis Cloppenburg genauer unter die Lupe zu nehmen. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben sich zahlreiche Schlachtarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in der Fleischbranche „aufräumen und durchgreifen“.

Bericht zur Situation

Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt nun, den Punkt „Situationsbericht über die Gefahren von Corona-Ausbrüchen bei den Schlachthof-Belegschaften, Einforderung von Kontrollen und personenbezogene Testungen“ auf die Tagesordnung der zuständigen Gremien zu setzen. Die Gefahr von Corona-Ausbrüchen unter Schlachthof-Mitarbeitern habe man seit Wochen gesehen. Zudem sei schon sehr oft auf die Problematiken der Arbeitsverhältnisse und Wohnsituationen von Schlachtarbeitern hingewiesen worden.

Enttäuschung bei SPD

Man sei enttäuscht davon, dass der Landkreis Cloppenburg nicht präventiv tätig werde und dass immer noch osteuropäische Schlachtarbeiter ausgebeutet und rechtliche Vorgaben umgangen werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

„Wir haben in unserem Landkreis Cloppenburg ca. 4000 ausländische Werktätige, die unter misslichen Arbeits- und auch Wohnverhältnissen für uns tätig sind. Wir sind für sie und so auch für uns verantwortlich (...)“ So fordern die Sozialdemokraten die Testung aller Schlachthofmitarbeiter, die im Landkreis Cloppenburg tätig sind, unabhängig von ihrem „Wohnlebensmittelpunkt“.

Agieren wie NRW

Die Grüne/UWG-Gruppe beantragt derweil, den Punkt „Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit wirksamer bekämpfen“ in die Tagesordnung des Sozialausschusses, des Kreisausschusses und des Kreistages aufzunehmen. Unter diesem Tagesordnungspunkt wird in einer Beschlussvorlage die Landesregierung aufgefordert, in Anlehnung an eine Aktion des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales („Überwachungsaktion: Faire Arbeit in der Fleischindustrie“) eine Untersuchung der hiesigen Betriebe vorzunehmen.

So habe die Kontrolle in NRW nicht weniger als 8752 Verstöße ans Tageslicht gebracht, darunter 5863 Arbeitszeitverstöße. Auch von unangemessenen Lohnabzügen, mangelhaftem Arbeitsschutz und unwürdigen Wohnbedingungen berichtet Minister Karl-Josef Laumann (CDU).

Kapazitäten erweitern

Die Grüne/UWG-Gruppe fordert in ihrer Beschlussvorlage von der Landesregierung auch wirksame Untersuchungsintervalle und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebenssituation der Arbeitsmigranten. Zudem solle der Landkreis seine Kapazitäten zur Kontrolle der Corona-Auflagen erweitern und die neuen Befugnisse des zu erwartenden Wohnraumschutzgesetzes des Landes nutzen.

Außerdem hat die Grüne/UWG-Gruppe eine Liste mit Fragen für die Sozialausschuss-Sitzung zusammengestellt. Unter anderem geht es darum, wie die Kreisverwaltung als Bauaufsichtsbehörde, aber auch hinsichtlich der Corona-Auflagen, die Unterbringung von Erntehelfern und Werkvertragsarbeitern kontrolliert hat (Kriterien, zeitliche Abstände, angekündigt oder unangekündigt).

-> siehe auch Titelseite