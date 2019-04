Kreis Cloppenburg Das Taxifahren wird im Landkreis Cloppenburg ab dem 1. Mai teurer. Der Preiserhöhung auf Antrag des Gesamtverbandes Verkehrsgewerbe Niedersachsen hat der Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig zugestimmt.

Der Verband hatte für seine Mitgliedsunternehmen erklärt, dass eine Anpassung im Schnitt um 6,82 Prozent aufgrund des höheren Mindestlohns und allgemein gestiegener Kosten nötig sei. Der Mindestlohn stieg zum 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro, zum 1. Januar 2020 wird er bei 9,35 Euro die Stunde liegen. Insgesamt, so der Verband, würden sich bis 2020 die Kosten um 5,34 Prozent erhöhen, davon die Personalkosten um 3,64 Prozent.

Die Fahrgäste müssen vor allem auf Kurzstrecken bis sechs Kilometer mehr Geld zahlen als die beschlossene Erhöhung um 6,82 Prozent. Die Fahrten werden hier zwischen sieben und fast zehn Prozent teurer. In Großraumtaxen müssen die Gäste bei Fahrten bis zu zehn Kilometern zwischen sieben und elf Prozent mehr zahlen.

Zwei Tarife gibt es für die Taxis im Landkreis Cloppenburg. Tarif 1 gilt von Montag bis Samstag zwischen 6 und 22 Uhr. Tarif 2 gilt nachts zwischen 22 und 6 Uhr, an Feiertagen und sonntags.

Der Grundpreis im Tarif 1 bleibt bei fünf Euro. Inklusive ist eine Strecke von 750 Metern oder eine Wartezeit von 180 Sekunden. Im Tarif 2 steigt der Grundpreis von 6,20 auf 6,50 Euro. Auch der Grundpreis für Großraumtaxis steigt: 10 Euro statt 9,50 Euro tagsüber sowie 11,50 Euro statt 10,70 nachts sowie an Sonn- und Feiertagen.

Was bedeuten die neuen Tarife in der Praxis? Wer beispielsweise nach dem Ostern- Einläuten von Cloppenburg nach Löningen fährt (25 Kilometer) muss 50,30 Euro zahlen. Damit ist die Heimfahrt genau drei Euro teurer als vergangenes Jahr. Tagsüber würde die Fahrt 49 Euro kosten. Etwas größer ist der Preissprung im Großraumtaxi. Für die 25 Kilometer von Cloppenburg nach Löningen werden statt 53,10 Euro dann 56,60 Euro fällig.

Auch die kurzen Weg von der Fete bis ins Bett werden teurer. Eine Sechs-Kilometer-Tour vom Bel-Air quer durch Cloppenburg in den Sternbusch kostet ab 1. Mai mit 16,80 Euro etwa 1,10 Euro mehr, im Großraum-Taxi werden statt 21,10 Euro künftig 22,70 Euro fällig.

Die größte Preissteigerung ist bei Fahrten von bis zu einem Kilometer zu verzeichnen. Tagsüber zahlen die Gäste mit 5,50 Euro dann 10 Prozent mehr. 6,80 Euro und damit knapp 9,7 Prozent werden für die einen Kilometer lange Fahrt in der Nacht fällig.

Noch ein paar Rechenbeispiele: Wer tagsüber vom Cloppenburger Bahnhof nach Barßel fahren möchte, zahlt ab 1. Mai 83 Euro (+ 4,90 Euro). Wer von Friesoythe aus nach 22 Uhr zum Vechtaer Stoppelmarkt fahren möchte, zahlt für die Fahrt zum Volksfest im August mit 101,30 Euro genau sechs Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Letztmalig wurden die Taxitarife im Jahr 2015 angepasst. Nicht nur in Cloppenburg sollen die Preise steigen: Auch in den Kreisen Oldenburg und Vechta liegen gleichlautende Anträge vor, der Kreistag im Ammerland gab am Montag grünes Licht für die Erhöhung. In Friesland und der Wesermarsch gibt es angenäherte Tarife.

• Diskussionen in der Kreistagssitzung löste am Donnerstag ein Antrag der Gruppe Grüne/UWG aus: Die Politiker wollten die Beschaffung beispielsweise von Papier oder Nahrungsmitteln beim Landkreis auf Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit überprüfen lassen und diese optimieren. „Kleinkariert“ sei der Antrag, wetterte Prof. Dr. Lucien Olivier (CDU). Die Grüne/UWG-Fraktion und allen voran deren Vorsitzende Dr. Irmtraud Kannen, die den Antrag vorgestellt hatte, habe das „Ziel aus den Augen“ verloren, so der Christdemokrat. Rückendeckung erhielt der Antrag von der SPD.

Wenn die Verwaltung des Landkreises Cloppenburg ihre Beschaffung künftig nachhaltiger und sozial gerechter gestalten würde, könne von Cloppenburg aus eine Initialzündung in Sachen Nachhaltigkeit ausgehen, sagte Wilhelm Bohnstengel (SPD). Es werde in der Kreisverwaltung schon viel getan beim Thema Nachhaltigkeit und Regionalität, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Götting (CDU). Er sah eine Verschärfung der Regeln als nicht notwendig an.

Und so wurde die Beschlussempfehlung aus dem zuständigen Fachausschuss und dem Kreisausschuss, den Antrag abzulehnen, bei zwei Enthaltungen und neun Nein-Stimmen angenommen.