Kreis Cloppenburg Mehr als 19 000 Euro investiert der Landkreis in Bushaltestellen. Dafür hat sich der Verkehrsausschuss des Kreistages bei seiner Sitzung am Donnerstag ausgesprochen. 15 750 Euro werden für die Erneuerung der Haltestelle an der Bokeler Straße in Cappeln/Bokel bereitgestellt. € Mit 3 562 Euro € werden die Haltestellen „Pfarrer-Götting-Platz“ und „Drenkelvehn“ (beide Lastrup) gefördert. Zudem soll die Richtlinie des Landkreises Cloppenburg zur Förderung von Haltestellen des straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) geändert werden. Die Höchstbeträge wurden von 35 000€ auf 50 000 Euro erhöht. Die Änderung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft.

Die Gruppe Grüne/UWG hat außerdem beantragt, dass der Landkreis dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) beitritt. Sie sieht darin eine bessere Einbindung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Cloppenburg an die angrenzende Region des VBN. Das Tarifmodell biete keinerlei Zukunftsperspektiven, sei außerdem kompliziert und umständlich. „Dann würde das VBN-Ticket nicht mehr nur bis Ahlhorn, sondern endlich auch bis Cloppenburg oder Essen gelten“, schreibt die Gruppe in ihrem Antrag. Das System sei für den Nutzer auch günstiger. „Wir feiern jetzt 21 Jahre Eigenständigkeit, aber wir haben abseits des Schulbusverkehrs keinen funktionierenden ÖPNV“, sagte Fabian Wesselmann (Grüne).

Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat im Februar 1997 beschlossen, dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen nicht beizutreten. Die Verwaltung schlug am Donnerstag vor, einer Übertragung der Aufgaben des Landkreises für den straßengebundenen ÖPNV durch Beitritt zum Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen abzulehnen, um Eigenständigkeit zu bewahren. Die sei vorerst notwendig, um verschiedene Projekte voranzutreiben. Eine Verhandlung auf Augenhöhe sei momentan für den Kreis nicht möglich, hieß es.

Der Ausschuss entschied sich gegen die Stimmen von Grüne/UWG für eine Vertagung der Beratungen über den VBN-Beitritt. Befürwortet wurde einstimmig, dass die die Bestrebungen der Kreisverwaltung für die Anerkennung von Bahntickets auf die Linienbusse auf dem Gebiet des Kreises Cloppenburg weiter vorangetrieben werden sollen.

Außerdem informierte der Landkreis über die Sanierung von Ortsdurchfahrten. Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Höltinghausen im Zuge der K 178 soll eine Breite von sieben Metern erhalten. Beidseitig der Fahrbahn sollen kombinierte Geh- und Radwege in einer Breite von 2,50 Meter entstehen. Aufgrund des schlechten Zustandes der Fahrbahn wird ein Vollausbau vorgesehen. Die finalen Planunterlagen sollen im März in einer Anliegerversammlung vorgestellt werden. Die Kosten betragen nach derzeitigem Planungsstand 1,25 Millionen Euro. Der Ausbau der Maßnahme ist nunmehr für 2019 vorgesehen.

Als nächste Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt in Garrel im Zuge der K 356 (Thüler Straße) ausgebaut werden. Es handelt sich hierbei um den Abschnitt von der K 150 (Petersfelder Straße) in Richtung Thüle auf einer Länge von rund 640 Metern. Von der K 150 bis zur östlichen Einmündung „Im Zuckergrund“ sind beidseitig der Fahrbahn Hochbordanlagen, beziehungsweise Bordsteine, vorhanden. Im weiteren Verlauf ist bis zur westlichen Einmündung „Im Zuckergrund“ auf der südlichen Fahrbahnseite eine Hochbordanlage vorhanden, danach nicht mehr.

Nach einem ersten Gespräch mit der Gemeinde Garrel werden nunmehr verschiedene Varianten für eine Sanierung der Ortsdurchfahrt erarbeitet. Der Ausbau ist für 2019 vorgesehen. Kosten: rund eine Million Euro.

Als weitere Sanierungsmaßnahme ist die Ortsdurchfahrt in Petersdorf vorgesehen. Die K 149 (Hauptstraße) soll auf einer Länge von rund 785 Metern saniert werden. Der Ausbau soll voraussichtlich in den Jahren 2020 oder 2021 erfolgen. Die Kosten werden auf 1,2 Millionen Euro geschätzt.