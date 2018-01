Landkreis Jedes Jahr vergleicht das Fachblatt Focus Money zahlreiche Daten fast aller deutschen Landkreise und ordnet sie anhand von Wirtschafts- und Arbeitsmarktzahlen sowie der Bevölkerungsentwicklung in einer Rangliste. Platz 42 von 383 deutschen Landkreisen sowie kreisfreien Städten und damit wirtschaftsstärkste Region Niedersachsens war 2017 der Landkreis Cloppenburg. Im aktuellen Ranking muss man Cloppenburg 38 Plätze weiter unten suchen – der Kreis liegt nur noch auf Platz 80, knapp vor dem Landkreis Vechta (Rang 82), der in diesem Jahr 45 Plätze aufgestiegen ist. 381 Plätze waren in dieser Auswertung zu vergeben.

In Niedersachsen liegen die Landkreise Cloppenburg und Vechta nun auf den Plätzen fünf und sechs von 37 ausgewerteten Städten und Landkreisen. „Das ist erfreulich, auch wenn der Landkreis das Ranking nicht überbewerten möchte, weil die Auswahl der Kriterien als auch der Betrachtungszeitraum sowie evtl. Sondereffekte in den Landkreisen das Ergebnis maßgeblich beeinflussen“, teilt Frank Beumker, Sprecher des Landkreises Cloppenburg, auf Nachfrage mit. Dennoch sei es als Handlungsanstoß sicherlich nützlich.

Den Niedersächsischen Spitzenplatz hat in dieser Auswertung Harburg, gefolgt von Stade, dem Ammerland und dem Kreis Oldenburg erreicht.

Bei der Arbeitslosenquote finden sich Vechta (Platz 158 von 383) und Cloppenburg (196) im Mittelfeld wieder. Beim verfügbaren Einkommen pro Einwohner liegt Vechta auf Platz 236, Cloppenburg liegt weit hinten auf Platz 312. 18 856 Euro betrug das durchschnittliche verfügbare Einkommen der Cloppenburger zwischen 2011 und 2015, in Vechta verdiente man fast 2000 Euro mehr. 20 792 ist der deutsche Durchschnitt in diesem Zeitraum, am besten verdient haben 2015 die Coburger (26 253 Euro). Vechta und Cloppenburg wurden einige Ränge abgestuft, da es anderenorts stärker steigende Gehälter gab. Sehr gut abgeschnitten haben beide Landkreise beim Bruttoinlandsprodukt (Plätze 34 und 46).

Durch ein starkes Jahr auf dem Arbeitsmarkt sind beide Kreise in der Veränderung der Erwerbstätigenzahlen weit vorne gelandet. Cloppenburg erreicht Platz 56, Vechta sogar Platz zwölf in Deutschland. Dass Cloppenburg sich aber laut Ranking bei der Arbeitslosenquote, beim verfügbaren Einkommen und bei den Erwerbstätigenzahlen verschlechtert habe, sei laut Beumker „erstaunlich“.

Die Bruttowertschöpfung gibt den Gesamtwert von produzierten Waren und angebotenen Dienstleistungen an, abzüglich von Waren, die bei der Herstellung verbraucht wurden. Hier sind vor allem Automobilstandorte an vorderen Tabellenplätzen zu finden. Cloppenburg (Rang 223) und Vechta (177) können hier nicht vorne mitspielen und sind in der Tabellenmitte, zusammen mit umliegenden Kreisen, zu finden. Einen vorderen Rang erreicht Cloppenburg bei Investitionen in verarbeitendes Gewerbe (Platz 84). Die in Cloppenburg nach wie vor hohe Geburtenrate – die höchste Deutschlands – bringt den Kreis bei der Veränderung der Bevölkerung nur auf einen guten 32. Platz. Es gibt andere Orte mit starkem Bevölkerungswachstum gibt. Delmenhorst und die Stadt Oldenburg sind in den bundesweiten Top zehn in dieser Kategorie zu finden.

„Leider kann man die Kriterien des Rankings und deren Grundlagen nicht nachvollziehen und durchschauen“, findet Beumker. Gerade die verbesserten Werte bei den Investitionen im verarbeitenden Gewerbe, dem Bruttoinlandsprodukt und der Bruttowertschöpfung zeigen eine weiterhin dynamische wirtschaftliche Entwicklung, die durch Anstrengungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter vorangetrieben werden soll.“