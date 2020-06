Cloppenburger Umweltamt Gibt Tipps: Was tun, wenn sich Hummeln im Garten tummeln?

Landkreis Cloppenburg Wespen, Hummeln und Hornissen im Garten sorgen häufig für Unmut, aber die Furcht sei unbegründet. Meistens sei ein friedliches Nebeneinander möglich, solange die Tiere in Ruhe gelassen würden. Darauf weist nun das Umweltamt der Kreisverwaltung hin.

Wespen unterliegen laut Umweltamt den allgemeinen Schutzbestimmungen des Naturschutzgesetzes. Und für die bestandsgefährdeten Hornissen und Hummeln würden besondere Schutzbestimmungen gelten. Diese verböten, die Tiere zu beunruhigen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Nester, Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten dürften ohne vernünftigen Grund nicht beschädigt werden. Was aber ist zu tun, wenn man ein Nest in Wohnnähe findet? Das Umweltamt gibt Tipps:

Wie verhalte ich mich in Nestnähe am besten?

Befinde sich ein Nest in unmittelbarer Hausnähe oder an häufig begangenen Stellen von Hof und Garten, lasse sich bei Beachtung einfacher Regeln sowie mit kleinen Hilfsmitteln die kurze Zeit bis zum Sterben des Wespen- oder Hornissenvolkes etwa Ende Oktober problemlos überstehen: Im Abstand von zwei bis drei Metern vom Nest gelte es, heftige Bewegungen und Bodenerschütterungen (z. B. beim Rasenmähen) zu vermeiden und die Flugbahn nicht zu verstellen. Kleinkinder sollten durch niedrige Absperrungen vom Nestbereich ferngehalten werden. Wichtig sei auch, nicht mit Gegenständen in Einfluglöchern zu stochern und keine Wasserschläuche auf Nester zu richten.

Die Tiere sollten im Nestbereich nicht angeatmet werden, und Barfußlaufen im Nestbereich empfehle sich sowieso nicht. Dagegen sei es empfehlenswert, nicht aus Dosen zu trinken, Essensreste wegzuräumen und Nahrungsmittel abzudecken. Auch eine Ablenkfütterung könne sinnvoll sein. Am besten eigneten sich dafür überreife Weintrauben. Keinesfalls aber sollten Insektenvernichtungsmittel eingesetzt werden. Fenster und Balkontüren mit handelsüblichen Fliegengittern oder Netzen abzusichern, sei dafür eine gute Idee. Rolläden oder Jalousien sollten im Sommer nicht benutzt werden, wenn die Tiere im Rolladenkasten ihr Nest gebaut haben. Im Winter kann der Kasten dann gesäubert und neu abgedichtet werden.

Wer hilft, wenn es doch bedrohlich wird?

Finde man Nester in bedrohlicher Lage, könnten ehrenamtliche „Hornissenbetreuer“ helfen. Sie beraten die Bürger für geringes Entgelt, können sogar manchmal ein Nest umsiedeln. Informationen gibt es beim Landkreis Cloppenburg – Umweltamt – unter Telefon 0 44 71/15 25 9. Die Kontakte sind auch im Internet unter www.lkclp.de – Bauen & Umwelt – Naturschutz & Landschaftspflege – Downloadangebote – abzurufen.