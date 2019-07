Landkreis Cloppenburg Das waren noch Zeiten, als es im Kreis Cloppenburg fast 3 000 Geburten gab und der Überschuss über 2 000 Einwohner lag. 1964 war das.

Aber Cloppenburg und Vechta waren 2018 immer noch die beiden einzige Kreise, in denen die Zahl der Geburten höher lag als die der Sterbefälle. Aber das Minus kommt näher. Im vergangenen Jahr gab es bereits vier Kommunen mit einem Geburtendefizit.

Barßel ist eine der Kommunen aus dem Quartett. Nur noch 124 Geburten – dreimal war der Wert allerdings schon unter 100. Ein Geburtendefizit von 33 war die Folge. Auch Saterland hatte 2018 bei 132 Geburten – 25 weniger als ein Jahr zuvor – ein Defizit von 17. Dazu kommen Lastrup und Lindern mit einem Geburtendefizit von 23 beziehungsweise 18.

Die höchsten Geburtenzahlen gab es 1964 – im Kreis waren das 2 849. In Emstek wurde der Rekord dann 1966 mit 219 aufgestellt. Und die Emsteker knüpfen an diese alten Zeiten an. 151 Geburten 2018 sind der höchste Wert in diesem Jahrhundert und ein Geburtenüberschuss von 45. Zum Vergleich: 1986 gab es 91 Geburten.

Bösel (95 Geburten) und Cappeln (84) haben mit Plus 25 beziehungsweise 31 etwas geringere Geburtenüberschüsse. Cloppenburg hat mit 409 zum dritten Mal in Folge mehr als 400 Geburten in der Statistik. In Friesoythe schwankt die Zahl. In der 60er-Jahren waren es in der Regel über 400 Geburten, 2012 dann nur noch 184. 2018 sind das dann 247, der Geburtenüberschuss lag bei 31 Einwohnern. Garrel hatte 2018 164 Geburten, 1964 waren es 228 gewesen, 1985 allerdings nur 95.

Löningen hatte 2017 ein Geburtendefizit, jetzt bei 163 Geburten – und damit dem höchsten Wert seit 1998 – wieder ein Plus von 35. Bleibt noch Molbergen. Mit 137 Geburten wird die hohe 2017er-Zahl, die es auch in den Babyboomer-Jahren gab, wiederholt.

Viele Landkreise, vor allem im Osten Niedersachsens, haben ein Geburtendefizit von rund 1 000. Anders dagegen der Kreis Vechta. Mit 350 ist der Geburtenüberschuss gar um 43 höher als im Kreis Cloppenburg mit rund 20 Prozent mehr Einwohnern.