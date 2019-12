Landkreis Cloppenburg Mit einer erfreulichen Nachricht zum Thema Breitbandausbau konnte Landrat Johann Wimberg die letzte Sitzung des Kreistages in diesem Jahr beschließen: Am gleichen Tag war bei ihm der letzte von fünf Förderbescheiden des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in Höhe von 25 Millionen Euro für den Glasfaserausbau eingegangen. Damit unterstützt der Bund den weiteren Breitbandausbau im Landkreis Cloppenburg ab 2020 mit Fördermitteln von insgesamt rund 50 Millionen Euro.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Förderung des Bundes erneut in die Infrastruktur des Landkreises investieren können“, sagte Wimberg. Beim Glasfaserausbau handele es sich um einen wichtigen Schritt, um die Region zukunftsfähig zu machen. Der bisherige Ausbau sei in Deutschland zu schleppend vorangegangen, und gerade im ländlichen Raum müsse viel aufgeholt werden, erklärte Wimberg weiter.

Eigentlich fällt der Breitbandausbau nicht in die Zuständigkeit des Kreises. Mit dem Millionenprojekt des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden und der Fördergelder von Bund und Land sollen aber nun diejenigen Adressen mit Glasfaser erschlossen werden, die die Telekommunikationsanbieter aus wirtschaftlichen Gründen nicht anschließen werden, so Wimberg. Dazu erwartet der Landkreis auch Fördermittel vom Land Niedersachsen in Höhe von acht Millionen Euro. In den kommenden vier bis fünf Jahren werden somit zusätzlich über 100 Millionen Euro in schnelles Internet im Landkreis Cloppenburg investiert. Die Kreisverwaltung, Städte und Gemeinden stemmen dabei weit über ein Viertel der anfallenden Kosten.

„Seit 2017 haben durch den geförderten kommunalen Ausbau fast alle der rund 5500 bisher unterversorgten Unternehmen, Schulen und Privathaushalte in unserem Landkreis eine deutlich verbesserte Internetversorgung erhalten. Wir sind froh, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam rund 6000 weitere gewerbliche und private Adressen mit Glasfaser zukunftsfähig erschließen können. Das bildet auch die technische Grundlage für den hoffentlich zügigen Mobilfunkausbau der Telekommunikationsanbieter“, so Dirk Gehrmann, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung beim Landkreis.

