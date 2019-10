Landkreis Cloppenburg In der kommenden Woche wird im Landkreis Cloppenburg mit der Auslieferung der Gelben Tonnen begonnen, im Januar 2020 wird die neue Tonne erstmals geleert. Das teilt der Landkreis Cloppenburg in einer Pressemitteilung mit. Damit ist der Gelbe Sack, mit dem seit 1993 hier Leichtverpackungen entsorgt werden, bald Geschichte, schreibt der Landkreis weiter.

Das Entsorgungsunternehmen „Heinemann & Bohmann“ habe Mitte des Jahres den Auftrag erhalten, die Bereitstellung der Gelben Tonne und die Abfuhr zu organisieren. Es würden die Größen 120 Liter, 240 Liter und 1100 Liter bereitgestellt und die Abfuhr der Behälter werde wie bisher weiterhin alle 14 Tage erfolgen. Bis 31. Dezember sind Leichtverpackungen wie bisher im Gelben Sack zu entsorgen.

Laut „Heinemann & Bohnmann“ wird die Verteilung ab dem 4. November im Südkreis in den Gemeinden Löningen, Essen und Lastrup beginnen.

Wie sieht die Gelbe Tonne aus?

Die Tonne hat einen schwarzen Korpus und einen gelben Deckel. Auf dem Deckel befindet sich eine Information zur Befüllung und die Servicenummer der Firma.

Wie lange dauert die Verteilung?

Da es sich bei der Verteilung um eine großflächige Aktion handele, bei der fast alle bebauten Grundstücke im Kreisgebiet zu versorgen seien, werde die Umsetzung laut „Heinemann & Bohmann“ mehrere Wochen dauern. Ende des Jahres soll die Grundverteilung der Gelben Tonnen abgeschlossen sein. Genauere Angaben zum Verteilungsplan je Gemeinde sollen zeitnah folgen.

Woran erkenne ich meine Tonne?

Bei der Verteilung werden die Behälter an der Grundstücksgrenze bereitgestellt. Die Gelben Tonnen sind seitlich mit einem Adressaufkleber versehen und somit einem bestimmten Grundstück zugeordnet.

Ich hätte gerne eine andere Tonnengröße...

Während der Grundverteilung können keine Änderungen der Behälter vorgenommen werden, die Bürger sollen deswegen die Auslieferung bis Ende des Jahres abwarten. Ab Januar 2020 soll dann ein Onlineformular von der Firma „Heinemann & Bohmann“ auf deren Internetseite freigeschaltet werden, um Behälteränderungen zu beantragen. Auch über die Servicenummer (Telefon 0800/44 02 101) können Änderungsanträge bearbeitet werden.

Wann wird die Tonne das erste Mal geleert?

Die Gelben Tonnen werden erstmals ab Januar 2020 geleert. Die Abfuhrtage sind im Abfuhrkalender 2020 berücksichtigt, der im Dezember über die Broschüre „Rund um den Abfall 2020“ verteilt wird, so der Landkreis. Die Bereitstellung der Tonne zur Abfuhr ist so vorzunehmen wie bei der Restmülltonne (gleicher Aufstellort an der Straße).

Muss die Gelbe Tonne beantragt werden?

Nein. Die Gelben Tonnen werden nach einem Verteilschlüssel durch eine von dem Abfuhrunternehmen beauftragte Firma verteilt. Die Verteilung der Gelben Tonnen richtet sich nach dem Bestand der Restabfalltonnen auf einem Grundstück.

Was kostet die Tonne?

Die Bereitstellung der Gelben Tonne und Abfuhr ist kostenfrei. Das Sammelsystem Gelbe Tonne ist keine Aufgabe der kommunalen Abfallwirtschaft und wird auch nicht über die Abfallgebühren des Landkreises finanziert.

Was kommt in die Tonne?

Die Gelbe Tonne ist ausschließlich für die Entsorgung von Leichtverpackungen vorgesehen. Alle Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Verbundmaterialien oder Metall können in die Gelbe Tonne eingeworfen werden. Die Verpackungen sollten sauber und komplett restentleert sein. Sofern die Verpackungen nicht direkt in die Tonne gegeben werden, können transparente Säcke für die Vorsammlung genutzt werden. Nicht akzeptiert werden vom Abfuhrunternehmen undurchsichtige Müllsäcke und Gelbe Säcke.

Die zur Verfügung gestellten Gelben Tonnen seien pfleglich zu behandeln und sollten nicht beklebt, beschriftet oder bemalt werden.