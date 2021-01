Ställe in der Gemeinde Garrel betroffen: Zwei weitere Ausbrüche der Vogelgrippe

Landkreis Cloppenburg Das hochpathogene Influenza-Virus H5N8 ist in zwei weiteren Betrieben im Landkreis Cloppenburg – in der Gemeinde Garrel – nachgewiesen worden. Die Bestände mit 9200 und 7100 Puten wurden bereits am Sonntag tierschutzgerecht getötet und beseitigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreis Cloppenburg.

Somit sind im Landkreis Cloppenburg bisher zehn Ausbruchsbetriebe mit insgesamt rund 105 000 Puten von der Vogelgrippe betroffen. Der erste Nachweis über den Erreger gab es am 20. Dezember in einem Stall an der Kellerhöher Straße in Kellerhöhe. Durch die neuen Ausbrüche wird der Sperrbezirk in Richtung des Landkreises Oldenburg vergrößert. Der Landkreis Cloppenburg wird die entsprechende Allgemeinverfügung aktualisieren und veröffentlichen. Sollten weitere Ausbrüche auftreten, werde jeweils ein zusätzlicher Sperr- und Beobachtungsbezirk um den betroffenen Betrieb eingerichtet.

