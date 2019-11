Landkreis Cloppenburg Über 6.000 Gewinner hat die Aktion Mensch bei der großen Jubiläumsverlosung glücklich gemacht. Darunter ist auch eine Lotterieteilnehmerin aus dem Landkreis Cloppenburg, teilt Aktion Mensch am Donnerstag mit. Die Frau kann sich über 1 Million Euro freuen.

Rund 30 Millionen Euro extra schüttete die Soziallotterie bei der großen Jubiläumsverlosung am 5. November aus – und das zusätzlich zur wöchentlichen Ziehung. Mit ihrem Los ermöglichen alle Lotterieteilnehmer die Förderprojekte der Aktion Mensch, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Gewinner sind auch Menschen mit Behinderung in Niedersachsen. Hier hat die Aktion Mensch nach eigenen Angaben allein im letzten Jahr viele soziale Projekte mit rund 19,3 Millionen Euro gefördert. Dazu zählten kleine Freizeitaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Kinder und Jugend-Projekte oder Integrationsunternehmen. Dort begegnen sich Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe und treiben Inklusion voran, heißt es in der Mitteilung der Lotterie.