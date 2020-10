Wirtschaft: Kaufkraft im Kreis Cloppenburg unter Durchschnitt

Landkreis Cloppenburg Die neuen Wirtschaftskennzahlen der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) zeigen es deutlich: Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft liegt im Landkreis Cloppenburg deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Keine der 13 Städte und Gemeinden im Kreis erreicht in der Frage, über wie viel Kaufkraft für den Einzelhandel die Privathaushalte im Vergleich zum Bundesdurchschnitt verfügen, den Durchschnittswert von 100 Prozent. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft ist ein Indikator für das Konsumpotenzial einer Stadt oder Gemeinde. Die Stadt Oldenburg liegt zum Beispiel mit der Kennziffer 102,4 genau 2,4 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

Nur 2,1 % unter Schnitt

Im Landkreis Cloppenburg schneidet die Gemeinde Cappeln am besten ab: Mit 97,9 liegt sie nur 2,1 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. 6695 Euro pro Kopf haben die Einwohner Cappelns nach IHK-Prognose im Jahr 2020 für Käufe im Einzel-, Internet- und Versandhandel zur Verfügung. Rang zwei nimmt die Gemeinde Lastrup (97,7) ein. Sie kommt für das laufende Jahr auf eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft von 6677 Euro pro Kopf.

Ebenfalls in dem Bereich zwischen 90 und 100 Prozent sind die Stadt Löningen (94,6), die Gemeinden Essen (93,9), Emstek (93,7) und Lindern (93,0), die Städte Cloppenburg (92,1) sowie Friesoythe (91,7) und die Gemeinde Bösel (91,3) zu finden. So haben die Einwohner der Stadt Löningen pro Kopf im Durchschnitt 6468 Euro für den Einzelhandel im Jahr 2020 zur Verfügung, in Essen sind es 6416, in Emstek 6409 und in Lindern 6359 Euro. Die Städte Cloppenburg (6298) und Friesoythe (6270) liegen ebenso wie die Gemeinde Bösel (6242) etwas darunter.

940 Euro weniger

Derweil reihen sich die Gemeinden Garrel (89,2, 6101 Euro pro Kopf), Saterland (84,6/5781), Molbergen (84,4/5770) und Barßel (84,2/5755) im Bereich zwischen 80 und 90 Prozent ein. So hat man in Barßel im Durchschnitt 940 Euro im Jahr weniger an einzelhandelsrelevanter Kaufkraft zur Verfügung als in der Gemeinde Cappeln.

Zusammengerechnet auf die größte Kaufkraft kommt wenig überraschend die mit Abstand bevölkerungsreichste Kommune des Landkreises Cloppenburg. Die Kreisstadt Cloppenburg (221,48 Millionen) liegt vor den zwei anderen Städten im Landkreis, Friesoythe (142,58) und Löningen (87,81). Dazwischen hat sich auf Platz drei die Gemeinde Garrel (93,13) geschoben.

Die Beträge der Städte und Gemeinden des Kreises Cloppenburg addiert, kommt man auf eine einzelhandelsrelevante Gesamtkaufkraft von 1,065 Milliarden Euro. In Oldenburg sind es knapp 1,2 Milliarden.

Die größte Kaufkraft pro Kopf hat im IHK-Bezirk die Gemeinde Kirchseelte (Samtgemeinde Harpstedt/Landkreis Oldenburg) mit 8033 Euro.