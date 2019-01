Löningen Für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses zwischen der Elberger und der Linderner Straße sind nun alle planerischen Voraussetzungen geschaffen. Das hat der Rat der Stadt Löningen in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen.

Außerdem ging es um die Satzung des Gleichstellungsbeauftragten sowie darum, wie die Straßen im Baugebiet „Böener Esch II“ benannt werden sollen.

• Feuerwehrgerätehaus

Stadtamtsrat Martin Schmitz, Leiter des Geschäftsbereich Bauverwaltung der Stadt Löningen, lobte den Flächentausch mit der Kirche. Dieser habe es ermöglicht, zwischen der Elberger und der Linderner Straße eine drei Hektar große zusammenhängende Fläche für das Feuerwehrhaus in einem „Sondergebiet infrastrukturelle Einrichtungen“ zu schaffen. Bei einer Enthaltung beschloss der Rat der Stadt Löningen dann nach der Änderung des Flächennutzungsplans auch den Bebauungsplan ( Nr. 120) für dieses Gebiet.

„Wir schaffen zunächst die planerischen Voraussetzungen. Die genaue Anordnung des Gebäudes muss später entschieden werden“, so Bürgermeister Marcus Willen zu Vorschlägen und Ideen zum Bau des Feuerwehrgerätehauses.

Der Vorschlag, das Regenrückhaltebecken naturnah anzulegen, fand dabei keine Unterstützung. „Hier stehen die Sicherheitsbedenken im Vordergrund, so dass nicht jeder Zugang haben soll“, so Schmitz.

Breiten Raum nahm auch die Diskussion um einen Kreisverkehr an der Kreuzung Elberger Straße mit der neuen Straße ins Baugebiet ein. Während an der Linderner Straße ein Kreisverkehr geschaffen werde, sehe die Straßenbaubehörde an dieser Kreisstraße nicht die Notwendigkeit, erläuterte Schmitz. Auch die Ortseingangsschilder bleiben, wo sie sind.

• Gleichstellung

Ratsmitglied Dirk Schelze (Gruppe FDP/Schelze) schlug vor, den Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragten zukünftig ein Rede- und Antragsrecht zuzubilligen. Das hält der Bürgermeister für überflüssig: „Wenn wir eine entsprechende Information brauchen, werden sie auch im Verwaltungsausschuss gehört“, sagte er. Allerdings wurde die Satzung zur Gleichstellungsbeauftragten geändert, da in der Satzung von 2006 bis jetzt noch von einer „Frauenbeauftragten“ die Rede war.

• „Böener Esch II“

Zudem ging es um die Straßen im Baugebiet „Böener Esch II“. Diese sollen nach Astronomen benannt werden. „Gaußstraße“ soll so die bisherige Planstraße heißen, die Fortführungen werden „Galileistraße“ und „Copernikusstraße“ genannt.