Markhausen /Gehlenberg Das Schmiedehandwerk spielte nicht nur im Friesoyther Ortskern eine wichtige Rolle, sondern auch in den Ortschaften herum. Nun gibt es in Markhausen und Gehlenberg Bestrebungen, dieser Historie Ausdruck zu verleihen. Der Heimatverein Markhausen möchte das kürzlich von der Stadt Friesoythe erworbene Schmiedegebäude des 2017 verstorbenen Handwerkers Weß an der Hauptstraße für ein Schmiedemuseum nutzen. Ein entsprechender Antrag an die Stadt, dem Verein das Gebäude zu überlassen, wurde auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit von den Ratsleuten einstimmig unterstützt. Als Inventar könnten Gegenstände einer alten Schmiede aus Kirchhatten, die die Stadt vor einigen Jahren erworben hatte, dienen. „In kürzester Zeit ist in Markhausen eine Bewegung entstanden, die sehr beeindruckend ist“, freute sich Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers über das Engagement der Markhauser. Die genauen Kosten müssen noch ermittelt werden.

Außerdem möchte die Dorfgemeinschaft Gehlenberg auf dem Mühlenberg eine historische Schmiede nachbauen. Der Verein plant eine vollausgestattete Schmiede, in der das Handwerk vorgeführt werden kann. Die Baukosten belaufen sich auf rund 50 800 Euro.

Für beide Standorte könnte es wohl Fördermittel geben. Allerdings dürfe der Antrag der Gehlenberger nur befürwortet werden, wenn dadurch die Förderung der Projektes in Markhausen nicht gefährdet werde, hieß es seitens der Verwaltung. Dem folgten die Ratsleute und ergänzten beide Beschlüsse um den Zusatz, dass die Schmiedeprojekte in das Marketingkonzept Eisenstadt integriert werden sollen.