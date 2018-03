Markhausen Sanft gleitet die Nadel in die Vene. Entspannt beobachtet Christoph Plate, wie sein Blut in den Beutel strömt. 500 Milliliter. Für den 26-Jährigen ist dieser Termin im DRK-Bereitschaftshaus in Markhausen sehr wichtig. Schon zum zehnten Mal ist er zur Blutspende gekommen. „Mit meinem Blut kann ich anderen Menschen helfen. Es tut nicht weh“, sagt der Markhauser. Nach etwa sieben Minuten piept die Blutmischwaage. Spende beendet.

„Wir haben hier zahlreiche Vielspender“, berichtet der DRK-Bereitschaftsleiter Markhausen Markus Willenborg. Einige hätten schon über 100 Mal gespendet. Die meisten der jährlich rund 300 Spender seien zwischen 40 bis 55 Jahre alt.

18 Stunden Zeit

Die eigentliche Blutspende fließt in einen Spezialbeutel. In drei Röhrchen wird das Blut abgefüllt, das einem umfassenden Gesundheitscheck unterzogen wird. In Niedersachsen kümmert sich das Team vom DRK-Blutspendedienst NSTOB (Landesverbände des Deutschen Roten Kreuz Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen) um die Abwicklung der Blutspende. Es kooperiert dabei mit den DRK-Verbänden vor Ort. Auch die Hilfe zahlreicher Ehrenamtler bei den DRK-Bereitschaften ist ganz wichtig.

DRK-Blutspendedienste Täglich werden in Deutschland rund 15 000 Blutspenden benötigt. Die sechs DRK-Blutspendedienste in Deutschland sorgen dabei für eine sichere und gesicherte Versorgung mit Blut und Blutpräparaten rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. 26 Blutspendeteams (24 feste, zwei mit Blutspendemobilen) sind vom Deutschen Roten Kreuz in Niedersachsen und Bremen montags bis freitags und an ausgewählten Wochenenden im Einsatz und legen dabei im Jahr circa 2,5 Millionen Kilometer zurück. Jährlich gibt es in Niedersachsen und Bremen zusammen rund 550 000 Blutspenden. Ab 18 Jahren und bis zum 73. Geburtstag darf Blut gespendet werden. Erstspender dürfen nicht älter als 65 Jahre alt sein. Alle Termine unter www.drk-blutspende.de.

Bereits anderthalb Stunden vor dem Blutspendetermin in Markhausen sind die Blutspendedienst-Mitarbeiter vor Ort. Fünfeinhalb Stunden später, um 20 Uhr, sind rund 75 Beutel und dreimal so viele Röhrchen gefüllt.

Das Blutspendedienst-Team bringt das Blut noch am selben Abend zum Teamstandort in Rastede, wie immer nach einer Blutspende in Markhausen. Drei Teamstandorte gibt es in Niedersachsen: neben Rastede noch in Springe (Region Hannover) und in Bad Fallingbostel. Von Rastede wird das Blut mit einem Shuttle-Fahrzeug zum Institut nach Springe gefahren. „Innerhalb von 18 Stunden nach der Blutspende muss das Blut untersucht und verarbeitet worden sein“, erklärt Jürgen Engelhard, Regionalleiter Niedersachsen/Bremen des DRK-Blutspendedienstes NSTOB. „Die Thrombozyten im Blut fangen sonst an zu klumpen.“

Die Röhrchen für den Gesundheitscheck werden im Labor in Springe untersucht. Mit einer hochsensitiven Methode, der Polymerase chain reaction (PCR), wird das Blut unter anderem auf HIV, Hepatitis A-, B- und C-Viren und auf Antikörper gegen den Erreger Syphilis getestet, zudem werden die Blutgruppe und der Rhesus-Faktor bestimmt. Als Universalblut wird häufig die Blutgruppe 0 Rhesus negativ bezeichnet. Der Grund: die allgemeine Verträglichkeit. „Sie kann jedem Patienten transfundiert werden“, sagt Engelhard. Daher werde sie auch bei Notfällen wie einem akuten Blutverlust überproportional benötigt.

Das gespendete Blut aus dem Spezialbeutel kommt in eine Zentrifuge, in der das Blut in seine einzelnen Bestandteile aufgespaltet wird. Jede Blutspende bekommt einen eigenen Sicherheitscode, damit sie jederzeit dem Spender zugeordnet werden kann. „Der größte Teil des gespendeten Blutes wird für Krebserkrankungen verwendet“, erklärt Engelhard, genauer gesagt 19 Prozent.

13 000 Umdrehungen

In der Zentrifuge wird das Blut 13 Minuten lang mit 13 000 Umdrehungen herumgewirbelt. Anschließend befindet sich das Plasma (die Blutflüssigkeit) oben. Das sind etwa 55 Prozent des Blutvolumens. Die unteren 45 Prozent bestehen aus den Erythrozyten, den roten Blutzellen. In der dazwischen gelegenen Trennschicht („Buffy Coat“) liegen die Leukozyten (weiße Blutzellen) und die Thrombozyten (Blutplättchen).

Die roten Blutkörperchen und das Plasma werden in jeweils eigene Beutel abgepresst. Die roten Blutzellen werden insbesondere bei hohen Blutverlusten für die Versorgung der Körperzellen benötigt – Unfällen, OPs und bestimmten Krankheiten.

Das Plasma wird nach der Abtrennung bei minus 40 Grad Celsius tiefgefroren, da es nach vier Monaten nochmals besonders getestet werden muss, ehe es für einen Patienten verwendet werden darf. Es kann eingefroren bis zu zwei Jahren halten. Der größte Teil wird zur Herstellung von Medikamenten verwendet (z.B. Bluterpräparate). Die weißen Blutzellen werden aus den Blutspenden entfernt, da sie zu Unverträglichkeitsreaktionen bei der Bluttransfusion führen können.

Die Blutplättchen sind für die Blutgerinnung wichtig, werden bei Unfällen, Operationen und der Chemotherapie benötigt. Sie müssen innerhalb von vier Tagen nach der Spende übertragen werden, müssen bei Raumtemperatur ständig bewegt werden, um nicht zu gerinnen.

Alarmsignal

Nachdem die Konserven in den Bestand des Instituts in Springe aufgenommen wurden, werden sie je nach Bestellungen und Verfügbarkeit an die Krankenhäuser, Onkologie-Praxen, Labore etc. verteilt – über 95 Prozent davon in Niedersachsen und Bremen. Rund 330 medizinische Versorgungseinrichtungen fordern jeden Tag in Springe Blutpräparate an. Es gibt 23 feste Verteilerrouten. Für Sicherheit ist gesorgt. „Wir können online nachverfolgen, ob bei dem Transport zum Beispiel die Kühlung ausfällt. Dann gibt es ein Alarmsignal“, erklärt Engelhard.

Am Zielort angekommen stehen die Blutkonserven Kranken und Verletzten zur Verfügung. Große Abnehmer sind zum Beispiel die Kliniken in Oldenburg und Bremen oder auch die Medizinische Hochschule in Hannover. „Die medizinischen Versorgungseinrichtungen geben uns eine Vorplanung, so dass wir wissen, welche Mengen in etwa wo benötigt werden“, sagt Engelhard. Etwa 2300 Blutspenden täglich werden benötigt, um den Tagesbedarf abzudecken, der von Springe aus geleistet wird. „Unser Bestand reicht für sechs bis sieben Tage.“

Den größten Anteil der Blutspender in Niedersachsen und Bremen machen mit 65 Prozent jene ab 40 Jahren aus. Dabei war die Altersgruppe zwischen 50 und 60 Jahren 2017 mit fast 28 Prozent am stärksten vertreten. „Die meisten Spender fehlen uns in der Altersgruppe 30 bis 40“, sagt Engelhard. Die Spendebereitschaft im Norden Niedersachsens sei insgesamt höher (über 90 Spender im Durchschnitt pro Termin) als im Süden (etwa 75).

„Insgesamt lässt die Blutspendebereitschaft eher nach. Geht das so weiter, wird es Anfang der 2020er Jahre einen Versorgungsnotstand geben“, sorgt sich Jürgen Engelhard.

Sebastian Friedhoff https://www.nwzonline.de/autor/sebastian-friedhoff Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2904 Lesen Sie mehr von mir