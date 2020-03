Im Zuge der Friesoyther Innenstadtsanierung ist die Moorstraße ab sofort gesperrt. Die Sanierung findet in zwei Abschnitten statt. Als erstes wird der Abschnitt zwischen der Soestebrücke und der Mitte der Straße in Angriff genommen. Das Ganze findet wieder unter Vollsperrung statt – eine Umleitung ist ausgeschildert. Kraftfahrzeugführer ohne Ziel im Innenstadtbereich (Durchgangsverkehr) sollten diesen weiträumig umfahren. Teilweise könnte es auch schon zu Sperrungen im zweiten Abschnitt zwischen der Mitte der Moorstraße und dem Kreisel kommen, weil die Trinkwasserleitung in der Straße komplett erneuert werden soll. Bis zum Winter soll die Sanierung der Moorstraße abgeschlossen sein. Im kommenden Jahr soll dann die Sanierung der Kirchstraße beginnen.

