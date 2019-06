Münsterland Die NWZ erklärt den Juni zum „Danke-Monat“ und möchte Ihnen als Abonnentin oder Abonnent Danke sagen.

Danke dafür, dass sie uns und unsere Arbeit wertschätzen, dass sie täglich unsere Berichte, Reportagen und Kommentare online und in der Zeitung lesen, dass Sie uns mit Themen und Anregungen versorgen und uns die Treue halten. Und wir wollen nicht einfach nur „Danke“ sagen – sondern auch ein „Danke“ zurück geben: Die NWZ schenkt Ihnen eine Danke-Anzeige.

Wem wollten Sie immer schon einmal einen ganz besonderen Dank aussprechen? Für die kleine Hilfe im Alltag, für die große Unterstützung in einer schweren Zeit oder einfach nur fürs Dasein? Wir geben Ihnen jetzt die Gelegenheit dazu.

Als Abonnentin oder Abonnent der gedruckten NWZ und/oder des E-Papers können Sie auf unserer Internet-Seite www.NWZonline.de/familienanzeigen bis zum 30. Juni eine kostenlose Danke-Anzeige schalten, sofern Sie sich bereits für die in Ihrem Abo enthaltende Nutzung unseres Online-Angebots freigeschaltet haben. Wer sich noch nicht bei NWZonline registriert hat, kann dies unter der Internet-Adresse www.nwzonline.de/freischalten nachholen. Für die Freischaltung benötigen Sie lediglich eine E-Mail-Adresse und Ihre NWZ-Kundennummer. Wer dies bis inklusive Sonntag, 16. Juni, erledigt, bekommt von uns am 17. Juni einen Gutscheincode für die kostenlose Danke-Anzeige per E-Mail zugesandt. Sie haben dann bis zum 30. Juni Zeit, Ihre Anzeige online aufzugeben.

Der Gutscheincode im Wert von 17,85 Euro gilt einmalig für eine farbige Danke-Anzeige im Juni 2019 in der gedruckten Nordwest-Zeitung und auf unserem Internet-Portal NWZ-Glueckwunsch.de in einer Größe von 60 Millimeter/einspaltig oder 30Millimeter/zweispaltig. Bei größeren Anzeigen wird die Differenz berechnet.

Danke-Anzeige als registrierter Abonnent schalten unter: www.nwzonline.de/familienanzeigen Für NWZonline registrieren unter: www.nwzonline.de/freischalten