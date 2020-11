Neue Bereichsleiterin

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Cloppenburg hat seit Mitte November eine neue Leiterin des Geschäftsbereichs „Planung und Bau“: Helga Busse (links) übernimmt die Leitung des Teams von fünf Mitarbeitenden und tritt damit die Nachfolge von Michael Willems an. Dieser wechselte zu einer anderen Landesbehörde. „Mit Helga Busse haben wir eine erfahrene, fachlich versierte und im Kollegenkreis geschätzte Ingenieurin als neue Dezernentin gewonnen“, so Jörn Drosten, Leiter des Gesamtgeschäftsbereichs in der NLWKN-Direktion in Norden. Mit der neuen Dezernentin ist das Leitungsteam um Betriebsstellenleiter Christoph Barkhoff (rechts) wieder komplett. Die Betriebsstelle Cloppenburg ist in den Kreisen Cloppenburg, Vechta, Osnabrück und in der Stadt Osnabrück tätig.BILD: A. Sawall

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail