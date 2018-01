Neulorup „Wir haben das Unmögliche möglich gemacht“, sagt Lisa Memering. In nur einer Woche ist ihre „Owl Bush Ranch“ zwischen Weihnachten und Neujahr umgezogen. Aus persönlichen Gründen habe die 27-Jährige ihren Standort wechseln müssen – und das ging viel schneller als gedacht.

Reihenfolge wichtig

Um mit Tieren umzuziehen, war eine kluge Vorplanung und Koordination notwendig. „Als erstes haben wir alle unwichtigen Zäune abgebaut und dann neu eingezäunt“, erzählt Memering. Nach und nach sei sämtliches Inventar des Reiterhofs aus Neuscharrel knapp acht Kilometer weiter nach Neulorup gezogen. Erstmal musste alles für den Einzug der Vierbeiner vorbereitet werden. „Alles außer die Sättel und was wir für die Pferde brauchen.“ Ihr Zubehör trugen die 21 Pferde nämlich dann zum Abschluss selbst zu ihrem neuen Zuhause. „Am 1. Januar sind wir zusammen mit allen Reitschülern hier rübergeritten“, erzählt Memering.

Der Name „Owl Bush Ranch“ bezog sich auf den alten Standort, den Oheweg. Die neue Adresse lautet Schwarzenberg 17 A. Gibt es bald eine „Black Mountain Ranch“? „Der Name bleibt erstmal“, sagt Memering dazu. Auch das Kursprogramm (siehe Infobox) soll sich nicht ändern. „Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Alleine mit der Halle bieten sich jetzt viel mehr Möglichkeiten“, freut sich Memering über die neue Reithalle. Statt zwei Boxen für die Pferde gebe es jetzt zwölf. „Eine ist noch frei“, betont die Westernreiterin. Draußen werde noch die Möglichkeit der Offenstallhaltung geschaffen. Außerdem gebe es einen Reitplatz mehr und die Weidefläche habe sich vergrößert.

Westernreiten auf der Owl Bush Ranch Freie Plätze gibt es noch für Anfänger-Einzelstunden und für Fortgeschrittenen-Kurse. Auch für Kinder ab vier Jahren gibt es noch Kapazitäten. Gastpferde können demnächst wieder in der Ranch ein neues Zuhause im Offenstall finden. Momentan ist laut Memering auch eine Box frei. Das Programm der Ranch, das Reiten, Fahren und Voltigieren einschließt, bleibt bestehen. Auch eine Teilnahme am Ferienprogramm ist geplant. Buchbar sind auch geführte Ausritte durch die Natur, Lehrgänge und Planwagenfahrten. Interessenten melden sich bei Lisa Memering unter Telefon 0151/25376074 oder owlbushranch@gmail.com. Mehr Infos unter Mehr Infos unter www.owl-bush-ranch.de

In Zukunft soll es auch wieder einen „Saloon“ für die Westernreiter geben, in dem Experten regelmäßig Vorträge über ihr Fachgebiet halten sollen. „Themen könnten sein Veterinärskunde, Erste Hilfe am Pferd, Gesundheit oder Vorschriften zur Haltung“, zählt Memering auf. „Viele beschäftigen sich nicht genug mit dem Wesen Pferd“, findet die Reitlehrerin.

Reitstunden frei

Es gebe auch noch freie Plätze für Reitstunden in jeder Altersklasse, ganz im Gegensatz zu Höfen mit englischer Reiterei, wo es oft lange Wartelisten gebe. „Die meisten können sich unter Westernreiten nichts vorstellen. Dabei unterscheidet sich die Basisausbildung bei beiden Stilen nicht viel – für Anfänger ist das erstmal egal“, so Memering. Erst später werde zum Beispiel beim Westernreiten weniger mit Zügel und dafür mehr mit Beinen und Gewichtsverlagerung geritten.

Sobald der Betrieb des Hofes läuft, sollen auch Vorbereitungen für Rinder getroffen werden. Der Plan, hoch zu Ross Kühe von A nach B zu bewegen besteht schon länger und musste wegen des Umzugs verschoben werden.