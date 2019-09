Neuvrees Ihren 90. Geburtstag feiert an diesem Montag, 30. September, Christina Stricker. Die geborene Gehlenbergerin freut sich, dass sie ihren Jubeltag mit der Familie, den Nachbarn und lieben Bekannten in der Gaststätte des Heidehofs Jansen-Olliges, Neulorup 22, verbringen kann.

Als zweites von vier Kindern kam die geborene Gehlenbergerin als Christina Block zur Welt. Sie besuchte die örtliche Volksschule und war danach von 1943 bis 1945 als Jugendliche bei einer Familie im Haushalt tätig. Anschließend ging sie zurück in den landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern und half im Haus, auf dem Hof und auf dem Feld.

1950 heiratete sie ihren Mann Gerhard Stricker. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor. Mit der Jubilarin feiern heute zudem elf Enkelkinder und sechs Urenkel. Sie bereiten der Uroma besondere Freude und Abwechslung. Erst jüngst am 13. September erblickte Urenkel Willem das Licht der Welt und ist der ganze Stolz der Jubilarin.

Auch in der gemeinsamen Landwirtschaft mit ihrem Mann Gerhard, die sie ab 1955 in Neuvrees bewirtschafteten, war ihr die Arbeit draußen auf dem Feld und im Stall immer die liebste gewesen. Für den Haushalt und die Kinder gab es eine Hilfe. „Ich hatte immer schwere Arbeit zu tun“, sagt die Jubilarin. So musste neben der Arbeit auch lange Jahre das Wasser für die Familie vom Brunnen des Nachbarn geholt werden, bevor 1959 eine Leitung gelegt werden konnte. Abwechslung nach schwerer Arbeit gab es für sie beim Kegeln, und in der Gymnastikgruppe hielt sie sich lange Jahre fit.

Die Jubilarin lebt heute im gemeinsamen Haushalt mit ihrem Sohn Ernst und Schwiegertochter Agnes in Neuvrees. Heute schaut sie regelmäßig Nachrichten, um informiert zu sein, ansonsten dürfen es gerne auch Fußball-Übertragungen im Fernsehen sein.

