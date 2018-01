Nordkreis Der erste Samstag nach dem Dreikönigstag ist für viele Vereine in Friesoythe, Bösel, Barßel und dem Saterland der erste Samstag mit richtig viel Arbeit. Ob die Landjugend, die Feuerwehr oder der Musikverein – in allen Gemeinde waren zahlreiche freiwillige Helfer unterwegs um die ausgedienten Weihnachtsbäume der vergangenen Weihnachtszeit einzusammeln.

So auch in Friesoythe. Dort übernahm wie in jedem Jahr die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) das Einsammeln der alten Tannenbäume. Ab zehn Uhr schwärmten die knapp 30 Mitglieder mit sechs Traktoren im ganzen Stadtgebiet aus. Bis 19 Uhr wurden die Tannenbäume gegen eine kleine Spende von den Straßen geholt. Der Erlös der Aktion soll wieder einem guten Zweck gespendet werden.

Mit sieben Traktoren und Anhängern machten sich auch die Mitglieder der KLJB Bösel am Samstag auf den Weg durch die Straßen Bösels. Die „Baumspender“ entrichteten einen freiwilligen Obolus, den die Landjugend sozialen Zwecken zuführen will. Über den genauen Zweck wird noch entschieden. Die Tannenbäume landeten diesmal zum 25. Mal bei Heinz Jöring in Glaßdorf zum Schreddern.

In Scharrel und Ramsloh machten sich bereits morgens die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehren, aktiv unterstützt von den Kameraden der aktiven Wehren, auf, um die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln. Und während in Scharrel und Ramsloh die Feuerwehren im Einsatz waren, die Weihnachtsbäume einzusammeln, waren es in Sedelsberg die Jungen und Mädchen der Katholischen Landjugendbewegung, die gegen eine Spende die Weihnachtsbäume zusammenholten und sie als Grundstock für das kommende Osterfeuer schon einmal auf einen Haufen kippten. Aber auch in Strücklingen wurden die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt, hier allerdings von den Musikerinnen und Musikern des örtlichen Musikvereins, dem Blasorchester Strücklingen.