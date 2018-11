Nordkreis Der Landkreis Cloppenburg und die kreisangehörigen 13 Kommunen geht gegen „weiße Flecken“ vor – das sind Bereiche, in denen nur Bandbreiten von unter 30Mbit/s erreicht werden bzw. rund 4700 unterversorgte Haushalte. Etwa 2200 davon bekommen einen Glasfaseranschluss (FTTH) und 2500 einen VDSL-Anschluss (FTTC). Der Landkreis betreibt den Ausbau im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitslückenmodells. Die Betreiber Komnexx/inexio und die EWE Tel verlegen die Glasfasernetze. Doch wo überall im Nordkreis wird eigentlich ausgebaut? Und wer zahlt das?

EWE Tel

Im Saterland wird das Glasfasernetz für Scharrel-Bätholt, Ramsloh (Hoheberg/Hollen-Brand) und Sedelsberg (Hüllen) von der EWE Tel errichtet. Strücklingen fällt nicht darunter. In der jüngsten Sitzung des Saterländer Gemeinderats hatte sich ein Bürger aus dem Bereich Vorm Moor/Utender Kanal erkundigt, ob es nicht möglich sei, dass auch er vom Breitbandausbau profitieren kann.

Wie Frank Beumker, Sprecher des Landkreises Cloppenburg, auf Nachfrage mitteilt, sei in dem Bereich seitens der EWE vor einigen Jahren ein Kabelverzweiger angeschlossen worden. Allerdings gebe es aufgrund der Leitungslänge in einigen Bereichen dennoch eine schlechte Versorgung. Im aktuellen Ausbauverfahren seien diese „weißen Flecken“ nicht berücksichtigt.

Über den Ausbau Der Kreistag des Landkreises hat am 27. Dezember 2015 entschieden, den Breitbandausbau im gewerblichen Bereich mit Hilfe der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm zu realisieren. Nach Beantragung von Fördermitteln bei Bund und Land wurde in 2017 das europaweite Ausschreibungsverfahren für die Erschließung von 92 unterversorgten Gebieten in allen 13 kreisangehörigen Kommunen durchgeführt. Der Ausbau erfolgt im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenmodells, das heißt der Landkreis stellt dem Telekommunikationsunternehmen die Zahlung einer Investitionsbeihilfe für die Errichtung und den Betrieb einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur in den bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung. Ewe Tel hatte den Zuschlag erhalten. Die Firma Komnexx aus Holdorf hat nach Durchführung des europaweiten Ausschreibungsverfahrens den Zuschlag zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im gewerblichen Bereich erhalten. Während der Ausschreibung/Zuschlagserteilung wurde das Unternehmen von der inexio KGaA aus Saarlouis im Saarland übernommen.

„Der Landkreis hat dieses Gebiet aber als Bedarf bereits ins nächste Förderprogramm aufgenommen“, sagt Beumker. Der Beginn der Erschließung ist allerdings noch offen. Denn die jetzige Maßnahme läuft bis Ende 2019.

In dieser wird nordkreisweit das Glasfaserverteilnetz auch in Bösel (Overlaher Straße) sowie Neuscharrel, Mehrenkamp, Kamperfehn und Ahrensdorf errichtet.

Komnexx

Anders sieht es bei der Firma Komnexx/inexio aus. Das Förderprogramm geht bis Ende 2018. Zwar ist die Firma hauptsächlich für die Erschließung in gewerblichen Gebieten zuständig. Wie Beumker sagte, könnte sie aber auch im Eigenausbau Haushalte mit erschließen, wenn diese im Ausbaugebiet lägen. Insgesamt erhalten 559 Unternehmen in 29 unterversorgten Gewerbegebieten und gewerblichen Einzellagen einen Glasfaseranschluss – Gebiete, in denen die Übertragungsraten weniger als 30 Mbit/s betragen. In diesen könnten dann Bandbreiten von 1 Gbit/s erreicht werden. Mit dem Ausbau wurde im Oktober 2017 begonnen.

Der Breitbandausbau wird realisiert in Harkebrügge, Bösel (Glaßdorfer Straße, Sandwitten), Petersdorf, Friesoythe (Über dem Vehnteich, Böseler Straße/Blaue Straße, Wangerooger Straße, Friesoythe-West, Gewerbepark-Nord, Im alten Haferland, Industriestraße, C-Port), Bollingen, Ramsloh (Fordeweg), Scharrel (Krähenweg-Ziegeleistraße), Ramsloh und Sedelsberg (C-Port).

Die Kosten

Für das Projekt stehen bis zu drei Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm des Bundes und Eigenmitteln des Landkreises sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Verfügung. Die Kosten belaufen sich auf rund 8,7 Millionen Euro. Der Landkreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden müssen einen Eigenanteil von zusammen rund 2,4 Millionen Euro aufbringen.

Wer profitiert noch?

Ein Glasfaseranschluss ist auch für 65 unterversorgte Schulen geplant. „Die von EWE Tel berechnete Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau beläuft sich auf rund 800 000 Euro“, teilt Beumker mit. Im laufenden Breitband-Ausbauprojekt für Haushalte (FTTC) sei ein günstiges Ausschreibungsergebnis erzielt worden. So können voraussichtlich bis Ende 2018 alle unterversorgten und nicht durch Eigenausbau der Telekommunikationsunternehmen versorgten Schulen berücksichtigt und vom Bund mit 50 Prozent gefördert werden. Der Anteil von Kreis und Kommunen (400 000 Euro) sei finanziell abgesichert.

Mittelfristig sollen die Haushalte ebenfalls eine Glasfaseranbindung bekommen. Allerdings gehe dies nicht ohne weitere Unterstützung von Bund und Land.