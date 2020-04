Das sind Ihre Fragen zur Corona-Krise

Oldenburg Die Corona-Krise stellt unser Leben auf den Kopf, sorgt für massive Probleme, Sorgen – und viele Fragen. Unser Aufruf an die Leserinnen und Leser, ihre Fragen zu stellen, stößt auf große Resonanz. Wir sammeln die Fragen und geben gemeinsam mit Experten Antworten:

Einen großen Informationsbedarf gibt es zum Thema Umzug.

So wird unter anderem gefragt:

Darf man während einer möglichen Ausgangssperre einen Umzug durchführen? Wenn ja, braucht man dafür eine Sondergenehmigung?

Im Falle einer Ausgangssperre in Niedersachsen müsste die Frage neu bewertet werden. Derzeit gilt: Wenn die in der „Niedersächsischen Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pandemie“ bzw. in der Allgemeinverfügung beschriebenen Grundlagen erfüllt sind, dann sind Umzüge ohne Sondergenehmigung möglich. Dr. Gert Hahne, Stellvertretender Sprecher der niedersächsischen Landesregierung, rät dazu, vor dem Umzug beim Landkreis anzufragen, ob es von dort noch zusätzliche Bestimmungen gibt. Aktuell sollten Umzüge – wenn möglich – mit einer professionellen Umzugsfirma unter strenger Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Mitarbeitern durchgeführt werden, heißt es vom Land Niedersachsen. Wenn ein unbedingt notwendiger Umzug ansteht (z.B. nach Kündigung, Jobwechsel), der nicht mit einem Umzugsunternehmen vonstattengehen kann, sollte vor allem die Familie aus dem gemeinsamen Hausstand mit einbezogen werden, da derzeit höchstens eine externe Privatperson mithelfen dürfe. Auch dann sei bei allen Tätigkeiten der Mindestabstand (1,5 Meter) zu wahren.

Auch Besuche innerhalb der Familie sind ein großes Thema. Wolfgang Kühnel fragt dazu:

Der Lebenspartner unserer Tochter arbeitet in Baden-Württemberg und kommt mit dem Auto hier in die Wesermarsch. Ist das zum jetzigen Zeitpunkt – bedingt durch die jetzt geltenden länderunterschiedlichen Verordnungen – überhaupt möglich, problemlos hier hochzufahren?

Der Besuch bei Lebenspartnerinnen/Lebenspartnern sei laut niedersächsischem Gesundheitsministerium weiterhin möglich. So steht es in der entsprechenden aktuellen Verordnung. Es ist auch nicht verboten, für so einen Besuch per Auto aus Baden-Württemberg anzureisen. Kontakte zu Personen außerhalb des eigenen Hausstands sollten aber derzeit auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden.

Haben auch Sie Fragen zum Coronavirus? Dann schreiben Sie uns per E-Mail an:

coronafragen@nwzmedien.de