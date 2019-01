Oldenburger Münsterland Im Dezember 2018 ist die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland leicht gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, meldeten sich im Vergleich zum Vorjahr jedoch deutlich weniger Menschen in der Region arbeitslos.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Oldenburger Münsterland ist für Dezember typisch. Insbesondere in den Außenberufen wurden trotz anhaltend milder Temperaturen erste saisonübliche Entlassungen vorgenommen“, erklärt Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta.

• Arbeitslosigkeit

Mit insgesamt 6516 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 279 Arbeitslose (4,5 Prozent) mehr gemeldet als im November. Im Vergleich zum Dezember 2017 sank die Arbeitslosigkeit jedoch um 718 Personen (9,9 %). Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 %, während sie im Vorjahr 4,0 % betrug.

• Stellenmarkt

Dem Arbeitgeberservice wurden im Dezember 682 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang um 64 Stellen (8,6 %). Die neuen Arbeitsstellen wurden im Dezember vor allem für die Bereiche der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung (60 neue Stellen), Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten (45) sowie Verkehr und Logistik (42) gemeldet.

• Beschäftigung

Zum letzten Quartalsstichtag (Ende Juni 2018) mit gesicherten Angaben, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Oldenburger Münsterland auf 137 002. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Zunahme um 4515 Personen (3,4 %).

• Ausländer/Geflüchtete

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg im Dezember auf 1951 Personen. Das waren 149 (8,3 %) mehr als im November. Allerdings waren es 191 (8,9 %) weniger als im Dezember vor einem Jahr.

Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger im Oldenburger Münsterland leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge. Im Dezember 2018 waren 655 Geflüchtete bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen als arbeitslos gemeldet. Das waren 124 (15,9 %) weniger als im Vorjahr. Weitere 1219 befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen oder waren erwerbstätig gewesen und suchten eine neue Stelle. Das waren 138 oder 10,2 % weniger als im Vorjahr.

• Jahresbilanz 2018

 Im Jahr 2018 meldeten sich im Oldenburger Münsterland 25 892 Menschen arbeitslos. In der gleichen Zeit meldeten sich 26 504 Menschen aus der Arbeitslosigkeit ab. Der durchschnittliche Bestand der Arbeitslosen lag bei 6814. Das waren 936 (12,1 %) weniger. als in 2017.

Die Arbeitslosenquote lag in 2018 im Schnitt bei 3,8 % (2017: 4,4 %). Der Arbeitsmarkt war so aufnahmefähig, dass auch Langzeitarbeitslose (-287 bzw. -12,2 %) und Ältere über 50 Jahren (-176 bzw. -6,9 %) profitierten. Dass die berufliche Qualifikation ein entscheidender Faktor am Arbeitsmarkt ist, zeigt die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen nach Bildungsabschluss. Während alle Personengruppen von den guten Rahmenbedingungen 2018 profitierten, stieg lediglich die Zahl der Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung um 357 (9,2 %). „Der hiesige Arbeitsmarkt braucht branchenübergreifend gut ausgebildete Fachkräfte. Dieser Trend wird sich durch den technischen Fortschritt weiter verstärken“, erläutert Tina Heliosch. Deshalb wollen die Agenturen und Jobcenter auch weiterhin ihre Bemühungen fortsetzen, Arbeitslose und Beschäftigte weiter zu qualifizieren, um zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen.

Die Personalnachfrage der Betriebe blieb auch in 2018 hoch, sie sank jedoch etwas gegenüber dem Vorjahr (-3,2 %): Die Unternehmen meldeten dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und der Jobcenter 10 575 freie Arbeitsstellen.