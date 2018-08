Oldenburger Münsterland Die Arbeitslosenzahl im Oldenburger Münsterland ist im August leicht gesunken und liegt weiterhin deutlich unter Vorjahresniveau. 6820 Menschen waren im August ohne Arbeit, das entspricht einer Quote von 3,7 Prozent (Vormonat: 3,8 %, Vorjahr: 4,3 %). Gegenüber dem Vormonat nahm die Arbeitslosenzahl um 110 (minus 1,6 %) ab. Im Vergleich zum August 2017 sank die Arbeitslosigkeit um 825 Personen bzw. 10,8 %.

„Das liegt insbesondere an den jungen Erwachsenen, die sich aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet haben, um eine Ausbildung zu beginnen“, kommentierte Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta, am Donnerstag das erneute Absinken der Arbeitslosenzahl im August. In den kommenden Wochen rechnet die Agenturleiterin mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen aufgrund von Ausbildungs- und Studienbeginn sowie Einstellungen in den Betrieben. Darüber hinaus sei die wirtschaftliche Lage nach wie vor gut und die Personalnachfrage hoch.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg im August auf 1949 Personen. Das waren 35 oder 1,8 % mehr als im Juli, aber 233 oder 10,7 % weniger als im August vor einem Jahr. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger hier leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge. Im August waren 709 Geflüchtete bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen arbeitslos gemeldet. Das waren 146 oder 17,1 % weniger als im Vorjahr. Weitere 1261 befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen oder waren erwerbstätig und suchten eine neue Stelle. Das waren 135 oder 9,7 % weniger als im Vorjahr. Anerkannte Schutzberechtigte werden von Jobcentern betreut, Asylbewerber und Geduldete von Arbeitsagenturen.

Im August 774 wurden neue Stellen gemeldet. Das waren 68 bzw. 8,1 % weniger als im Vorjahr. Der durchschnittliche Bestand an gemeldeten Stellen stieg gegenüber August 2017 um 980 bzw. 26,3 % auf 4708. Die neuen Stellen wurden im August primär für die Bereiche Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe (68 neue Stellen), Metallerzeugung, -bearbeitung, Metallbau (66) sowie Lebensmittelherstellung und -verarbeitung (63) gemeldet.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober vergangenen Jahres meldeten sich im Oldenburger Münsterland 2602 Bewerber für Ausbildungsstellen. Zugleich wurden dem Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur und der Jobcenter 3345 freie Ausbildungsstellen zur Besetzung gemeldet, das waren 137 bzw. 4,3 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Mitte August waren noch 322 Bewerber unversorgt (14,6 % weniger als 2017) und noch 742 Ausbildungsstellen unbesetzt (8,8 % mehr als im Vorjahr).