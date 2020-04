Wirtschaft: Für 32 000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet

Oldenburger Münsterland Die weltweite Corona-Pandemie sorgt auch auf dem Arbeitsmarkt im Oldenburger Münsterland für erhebliche Einschnitte, wie erstmals die Arbeitslosenzahlen und die Daten zur Kurzarbeit im April belegen. „Üblicherweise erleben wir zu dieser Jahreszeit eine Frühjahrsbelebung in Verbindung mit sinkenden Arbeitslosenzahlen. In diesem Jahr bilden sich im April jedoch erstmalig die Auswirkungen der Coronakrise auf dem Arbeitsmarkt im Oldenburger Münsterland ab. Die Zahl der Arbeitslosen ist sprunghaft gestiegen, und die Personalnachfrage der Betriebe ist deutlich gesunken“, sagt Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta.

• Alle bereiche

Betroffen sind alle Wirtschaftsbereiche und Personengruppen, ohne dass sich aktuell zum Vergleich zum Vormonat besondere Schwerpunkte abzeichnen. „Das mag in der jetzigen Situation überraschen, ist aber erklärbar: In den Branchen, in denen aufgrund der derzeitigen Einschränkungen nur bedingt oder gar nicht gearbeitet werden kann, nutzen viele Betriebe Kurzarbeit“, erläutert die Agentur-Chefin.

Insgesamt haben im Oldenburger Münsterland im April 2565 Betriebe für 31 812 Beschäftigte Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit Vechta angezeigt. Für Heliosch trotz der hohen Zahlen eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten: „Ohne die Kurzarbeit wären wesentlich mehr Menschen arbeitslos. Und auch für die Unternehmen ist es eine hilfreiche Möglichkeit, durch die Krise zu kommen. Schließlich halten diese damit ihre Stammbelegschaft im Unternehmen und sind gut gerüstet, wenn Lockerungen greifen bzw. es wirtschaftlich wieder bergauf geht.“ Wichtig: Die Zahl der Anzeigen sagt noch nichts über die Inanspruchnahme der Kurzarbeit aus. Diese steht erst nach drei Monaten fest, wenn die Betriebe ihre tatsächliche Kurzarbeit mit der Agentur für Arbeit abgerechnet haben. Dass die Kurzarbeiter-Zahlen um ein Vielfaches höher sind als in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009, kommentierte Heliosch am Donnerstag gegenüber der NWZ wie folgt: „Keiner kann von sich behaupten, die Zahlen in dieser Höhe erwartet zu haben.“ Mit einer Pandemie wie der Corona-Krise habe im Übrigen die ganze Welt überhaupt keine Erfahrung.

• Arbeitslosigkeit

Mit insgesamt 8141 Personen waren im April bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 963 Arbeitslose bzw. 13,4 Prozent mehr gemeldet als im März. Im Vergleich zum April 2019 stieg die Arbeitslosigkeit um 1707 Personen bzw. 26,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, während sie im Vorjahr 3,5 Prozent betrug.

• Kurzarbeit

In der Entwicklung der Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit sind die Auswirkungen der Coronakrise auf dem Arbeitsmarkt jetzt deutlich sichtbar. Im April zeigten 2569 Betriebe aus dem Oldenburger Münsterland Kurzarbeit für 31 812 Beschäftigte an. Zum Vergleich: Im März waren es noch 344 Betriebe für 6407 Beschäftigte und vor einem Jahr waren es fünf Betriebe für 27 Beschäftigte.

• Unterbeschäftigung

Ergänzend zur gesetzlich definierten Zahl der Arbeitslosen veröffentlicht die Agentur für Arbeit Angaben zur Unterbeschäftigung. Dazu zählen zusätzlich zu den Arbeitslosen solche Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber zum Beispiel im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden. Nach vorläufigen Angaben waren im April einschließlich der arbeitslos Gemeldeten insgesamt 10 509 Menschen (1076 bzw. 11,4 Prozent mehr als im April 2019) unterbeschäftigt. Da die Zahl der Arbeitslosen den größten Block der Unterbeschäftigung ausmacht, ist diese ebenfalls gestiegen.

• Arbeitslosenversicherung

Bei der für die Arbeitslosenversicherung zuständigen Agentur für Arbeit Vechta stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 479 bzw. 14,5 Prozent auf 3782. Hier waren 1125 bzw. 42,3 Prozent mehr Arbeitslose gemeldet als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

• Grundsicherung

Bei den für die Grundsicherung zuständigen Jobcentern im Oldenburger Münsterland stieg die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 484 bzw. 12,5 Prozent auf 4359. Gegenüber dem Vorjahr waren hier 582 bzw. 15,4 Prozent mehr Menschen arbeitslos gemeldet.

• Stellenmarkt

Dem Arbeitgeberservice wurden im April 480 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 234 bzw. 32,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Der durchschnittliche Bestand an gemeldeten Stellen sank gegenüber April 2019 um 787 bzw. 18,4 Prozent auf 3487. Die neuen Arbeitsstellen wurden im April primär für die Berufsbereiche Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften (219 neue Stellen), vorbereitende Baustellenarbeiten (34) sowie Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (30) gemeldet.