Augustfehn

Ermittlungen In Augustfehn Kühlkette unterbrochen – Was erwartet die Supermarkt-Täter?

Zwei 18-Jährige machten sich des Nachts auf dem Dach der Lidl-Filiale in Augustfehn zu schaffen. Am nächsten Morgen funktionierten Kühl- und Gefrierschränke nicht mehr. Wer zahlt den Schaden, was erwartet die jungen Männer?