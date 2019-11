Osterhausen Die Betreiberin der Gaststätte „Simona“, Simona Lind, hat nur noch ein müdes Lächeln für die Bauarbeiten an der Klappbrücke über den Fluss Sagter Ems in Osterhausen übrig. Seit Wochen wartet die Geschäftsfrau sehnsüchtig auf die Fertigstellung der Klappbrücke. Das Lokal ist mit dem Fahrzeug weiterhin nur aus Richtung Elisabethfehn erreichbar – nur Radfahrer und Fußgänger haben die Möglichkeiten das Lokal von beiden Seiten zu erreichen.

Im September war der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) davon ausgegangen, dass Ende November der Verkehr über die neue Brücke rollen wird. Doch die Arbeiten haben sich aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse in den vergangenen Wochen verzögert.

Auf der Baustelle wird kräftig gearbeitet. Zur Zeit laufen die Pflasterarbeiten. Die Ampelanlage, der Motor und die Schranken sind angebracht – ebenso der Fußgängerteil. Laut NLWKN steht in Kürze die Bauwerksprüfung an, und wenn alles in Ordnung ist, kann der Verkehr dann wieder rollen. Das soll noch vor Weihnachten der Fall sein.

Über mehrere Wochen waren die Arbeiten, die 2018 begonnen hatten, an der Klappbrücke unterbrochen gewesen, als im Frühjahr festgestellt worden war, dass die Brückentragelemente abgesackt waren. Um weitere Schäden zu vermeiden, hatte der NLWKN eine Untersuchung des Baugrunds in Auftrag gegeben. Im Kern musste wegen der sehr unterschiedlichen Bodenverhältnisse im Baufeld die Tiefgründung nachgebessert werden. Mittels einer Kernbohrung wurden zusätzlich 13 Betonpfähle im Fluss aufgestellt, um den Bau der Brücke zu sichern.

Insgesamt kostet die Baumaßnahme rund 2 Millionen Euro. Den größten Teil übernimmt der NLWKN, aber auch der Kreis Cloppenburg ist an den Kosten beteiligt, denn die Brücke erhält einen separaten Rad- und Fußweg. Der Neubau war notwendig geworden, da die Vorgängerbrücke marode gewesen war.