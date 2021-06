Verkehr in Gemeinde Bösel: Ortsdurchfahrt Petersdorf mehrere Monate gesperrt

Petersdorf Die umfassende Erneuerung der Ortsdurchfahrt Petersdorf wird in der übernächsten Woche (24. Kalenderwoche) beginnen. Das teilte der Landkreis als Bauträger am Donnerstag mit. Die Baukosten betragen rund 2,5 Millionen Euro. Die Gesamtmaßnahme „Ausbau der Ortsdurchfahrt Petersdorf“ wird in drei größeren Bauabschnitte unterteilt. Beginnen werden die Kanalbauarbeiten am Ende der Ortsdurchfahrt auf Höhe der Moorstraße bis zur Straße am Sandkamp. Der erste Bauabschnitt wird vom 14. Juni bis voraussichtlich 31. Oktober für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt.

Die Hauptstraße (K 149) wird auf einer Länge von rund 784 Meter komplett erneuert. Hierfür werden der gesamte Straßenaufbau, die vorhandene Nebenanlage sowie die vorhandenen Parkstreifen entlang der Fahrbahn komplett herausgenommen und neu angelegt. Die Nebenanlagen werden beidseitig in einer Breite von 2,5 Meter als kombinierte Geh- und Fußwege komplett neu hergestellt.

In der Ortsdurchfahrt werden die neuen Stellflächen zukünftig wechselseitig angelegt. Zusätzlich werden drei der aktuell vier Querungshilfen in der Ortsdurchfahrt neu hergestellt. Die Bushaltestellen werden darüber hinaus barrierefrei ausgebaut. Die Gemeinde Bösel lässt im Zuge der Erneuerung den Regenwasserkanal neu verlegen. Die Versorgungsunternehmen werden ebenfalls ihre Leitungen neu verlegen oder erneuern, falls dies erforderlich ist.

Die Umleitung verläuft großräumig von der Garreler Straße (L 835) über die Nikolausdorfer Straße (L 847) – Oldenburger Straße (L 870) – Wardenburger Straße (K 292) und umgekehrt, also über Garrel, Nikolausdorf, Littel und Wardenburg.