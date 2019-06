Petersdorf Baustoffe, unfertige Hallen, abgemeldete Autos und Schrottteile prägten das Ortsbild an der Daimlerstraße: Die Gemeinde Bösel hat lange Zeit mit dem Erscheinungsbild des Gewerbegebietes in Petersdorf gehadert. Zwar sind nach Auskunft von Bürgermeister Hermann Block mittlerweile alle Flächen vermarktet beziehungsweise eine verbleibende Fläche von knapp einem Hektar für eine Umsiedlung reserviert, doch der optische Gesamteindruck des Gewerbegebietes sei weder kunden- noch ansiedlungsfreundlich gewesen.

Durch gezielte Ansprache seien Aufräumarbeiten erfolgt, und die Situation habe sich nun verbessert. „Der Gesamteindruck ist einladender geworden“, waren sich die Ratsmitglieder bei einem Ortstermin im Gewerbegebiet einig. Mit Blick auf die als Pferdeweide eingezäunten noch nicht bebauten Flächen sehen sie weiteres Optimierungspotenzial.

Für künftige Bebauungspläne wird der Rat diese Art von Einzäunung nicht mehr zulassen, waren sich die Anwesenden fraktionsübergreifend einig. Der rund zehn Hektar umfassende gewerbliche Ansatz in Petersdorf stellt Flächen überwiegend für kleinräumige Betriebsansiedlungen zur Verfügung. Ausnahme: die Fensterbaufirma Vogelsang.

Die Umsiedlung des 2009 im Gewerbegebiet Osterloh gegründeten Unternehmens Vogelsang Fensterbau GmbH in das Petersdorfer Gewerbegebiet werte den Standort qualitativ und optisch deutlich auf. Seit Frühjahr 2017 produziert der Fensterbauer jetzt in Petersdorf. Im Rahmen ihrer regelmäßigen Betriebsbesichtigungen ließen sich Rat und Verwaltung von Geschäftsführer Christian Vogelsang durch die neue moderne Produktionsstätte führen. 2,5 Millionen Euro hat der Fensterbauer für den Neubau auf einer Fläche von über 1,3 Hektar investiert. Zum Firmenkomplex gehört neben einer rund 200 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche ein Produktionsbereich in einer Halle von knapp 2000 Quadratmetern.

Seit Gründung befindet sich die Fensterbaufirma Vogelsang auf Wachstumskurs. Mit neun Mitarbeitern gestartet, beschäftigt das Unternehmen mittlerweile rund 40 Mitarbeiter und baut in Zusammenarbeit mit Firmenpartnern jährlich über 25 000 Fenstereinheiten. Die Fertigung und Verarbeitung von Fenstern und Türen aus Kunststoff, Aluminium und Holz sowie Rollläden und Sonderelementen folgt in einer automatisierten Fertigungsstraße. Zeitnah stehen weitere Investitionen in Maschinen und Technik an, wie die Ratsmitglieder während der Besichtigung erfuhren, denn der Arbeitskräftemangel macht sich auch in der Fensterbaubranche bemerkbar.

Betriebsinhaber Christian Vogelsang kündigte bereits an, den Standort erweitern zu wollen. Eine entsprechende Fläche zur Größe von knapp 5000 Quadratmeter im Anschluss an die bestehende Halle hat Vogelsang bereits vor zwei Jahren von der Gemeinde erworben.

Positive Nachricht für den Unternehmer: Die Deutsche Telekom wird in unmittelbarer Nähe des Vogelsang-Gebäudes im Gewerbegebiet einen Mobilfunkmast errichten. Der Ortsteil Petersdorf ist noch ein „weißer Fleck“ auf der Mobilfunklandkarte. Das wird sich im Frühjahr 2020 ändern – dringend erforderlich, wie Christian Vogelsang abschließend anmerkte.

Unterdessen ist die Gemeinde Bösel auf der Suche nach großräumigen Flächen ab einer Größe von rund drei Hektar, um diese gewerblich zu erschließen, teilte Bürgermeister Hermann Block in einem Gespräch mit unserer Zeitung mit. In Frage kommen in erster Linie Grundstücke in der Nähe des heutigen gewerblichen Ansatzes.