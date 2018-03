Ramsloh Der Hegering Ramsloh hat auf der Frühjahrsversammlung im Landgasthof Dockemeyer in Ramsloh-Hollen den weiteren Rückgang des Wilds beklagt. Nur 22 Hasen wurden in der vergangenen Saison zur Strecke gebracht. Bei den Kaninchen sei ein Rückgang um rund 40 Prozent auf 18 Kaninchen festzustellen, berichtete Hegeringleiter Heinz-Werner Hussmann. Die Zahl der Füchse stieg um 20 Prozent auf 45 erlegte Füchse an. Zur Strecke gebracht wurden 13 Nutrias, 20 Fasane (Rückgang um 35 Prozent), 70 Graugänse, 27 Nilgänse, 110 Stockenten, drei Kormorane, 18 Waldschnepfen, 110 Rabenkrähen, 25 Elstern, 273 Ringeltauben, 42 Rehböcke, 54 Stück weibliches Rehwild und zwei Stück Damwild.

Mit Jagdsignalen hatte zuvor die Jagdhornbläsergruppe Ramsloh unter der musikalischen Leitung von Frank Altehans die zahlreichen Mitglieder begrüßt.

Hegeringleiter Hussmann appellierte an die Jäger, in Zukunft stärker an den Gemeinschaftsjagden teilzunehmen. Auch die Beteiligung bei der revierübergreifenden Taubenjagd müsse besser werden. So konnten die 25 Jäger bei der ersten Taubenjagd nur 24 Tauben zur Strecke bringen, bei der Nordkreis-Taubenjagd unter der Federführung des Hegerings Strücklingen waren es 164 Tauben. Ein Erlös von 420 Euro konnte dabei für einen gemeinnützigen Zweck erzielt werden.

Begrüßt wurde das Ansinnen der Friesoyther Wasseracht, ihre eigenen Flächen entlang der Gewässer aus der Bewirtschaftung zu nehmen und hierauf Blüh- und Wildstreifen zu schaffen. Auch über die neue „Rollende Waldschule“ wurde informiert.

Mit 61 Prüflingen in der Jungjägerausbildung ist die Beteiligung gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent gestiegen. Weitere Informationen gab es zudem zum Schießstandbau der Kreisjägerschaften Cloppenburg und Vechta in Ahlhorn. Hier widersprach Hussmann den kursierenden Gerüchten, dass die einzelnen Hegeringe weiterhin zur Kassen gebeten werden könnten.

Die Bläsergruppe probe jetzt immer dienstags um 20 Uhr in der Gaststätte Henken in Hollenermoor, informierte Bläserobmann Mathias Bartels. Ab dem 4. April bietet sie eine Jungbläserausbildung an, die im Ausstellungsraum auf dem Moorgut in Ramsloh stattfinden soll. Anmeldungen nimmt Bartels zurzeit noch entgegen.

Gitta Schulte, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, verwies auf die Teilnahme am Familientag im Oldenburger Münsterland am 2. September in Ramsloh mit der „Rollenden Waldschule“, dem Schießkino und der Bläsergruppe. Zudem informierte sie darüber, dass in der Gemeinde die Ausweitung des Blühstreifenprogramms vorangetrieben werde. Die Gemeinde wird Flächen und Saatgut zur Verfügung stellen und bittet den Hegering um aktive Hilfe bei der Anlegung. Durch die Blühstreifen hofft der Hegering, auch die rückläufigen Zahlen beim Wild wieder verbessern zu können.

Interessierte Bürger, die noch ein Wildkochbuch erwerben möchten, können sich beim Hegering melden. Das Saterland-Pokal-Schießen wird am 14. April in Lohe ausgetragen, die Kreismeisterschaften finden am 1. und 2. September statt.

Am Ende bedankte sich Hussmann mit einem Präsent bei Hegeringmitglied Gerd Kröger dafür, dass der Hegering jahrelang in seinem Gasthof eine Heimat fand.