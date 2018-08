Ramsloh Das Hilfspaket des Bundes und der Länder für die von der derzeitigen Trockenheit betroffenen Landwirte ruft den Vorsitzenden der Kreisgruppe Cloppenburg des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM), Heinrich Rauert aus Ramsloh, auf den Plan. „Dass wir Landwirte durch die Trockenheit gebeutelt sind, steht außer Frage. Uns wäre es aber viel lieber, dass wir das Problem durch eigene Kraft lösen könnten. Das ist uns durch jahrelange Niedrigpreise aber schlicht und einfach verwehrt geblieben“, so Rauert.

An Bildung von Rücklagen sei überhaupt nicht zu denken gewesen. Das Problem sollte ganz einfach anders gelöst werden. „Und da kommt das System des BDM in Frage, das Milch-Krisenmanagement, so dass man einen Milchpreis bekommt, wo man dann auch Rücklagen bilden kann“, so Rauert. Das System werde vom Deutschen Bauernverband (DBV) aber immer wieder vehement torpediert. Auch der Schweinebereich befände sich in einer katastrophalen Lage, bemängelt Rauert. Die Hälfte der Schweinezüchter wollen in den nächsten zehn Jahren ihren Betrieb schließen. Für Rauert sei es völlig unverständlich, dass die Politik, vom DBV möchte er erst gar nicht reden, die bäuerliche Landwirtschaft so im Stich lasse.

„Bei unserem Konzept bitten wir die Politik nur um gewisse Rahmenbedingungen. Uns ist schon klar, dass wir nicht mit Großbetrieben aus der Wirtschaft, die Tausende von Hektar ankaufen, Großbetriebe der Landwirtschaft übernehmen, diese dann als Abschreibeobjekte bearbeiten lassen und zusätzlich Millionen Subventionsgelder bekommen, mithalten können“, sagt Rauert.

„Wir vom BDM kämpfen schon seit über 20 Jahren. Die Politik will es nicht hören, und der Bauernverband ist aus welchen Gründen auch immer strickt gegen unser Konzept. Da muss man sich schon die Frage stellen, von wem dieser Verein seine Einnahmen bezieht“, zeigt sich der Kreisvorsitzende enttäuscht.

Das Milch-Krisenmanagement des BDM sieht unter anderem eine permanente Marktbeobachtung und Marktanalyse durch eine Monitoringstelle vor. Dabei geht es besonders um die Notierungen aller Leitprodukte (global, national etc.). Diese Monitoringstelle hat dann die Aufgabe, eine Frühwarnung herauszugeben, falls sich eine Krise abzeichnen sollte. „Ab der Frühwarnung müssen gleichzeitig die Voraussetzungen für Intervention und private Lagerhaltung geschaffen werden“, heißt es von Seiten des BDM. Sollte der Markt dann weiter einbrechen, soll die Monitoringstelle eine Marktkrise deklarieren und die Größenordnung eventuell weiterer notwendiger Marktanpassungsschritte nennen.

Das Krisenmanagement sei laut BDM für Milchviehalter realisierbar und effektiv. Es gewährleiste unternehmerische Entscheidungsfreiheit, beinhalte keine generelle Steuerung (nur im Krisenfall Anreizsystem). Der Verwaltungsaufwand sei überschaubar, die Molkereien hätten keine Benachteiligung im Wettbewerb. Das Milch-Krisenmanagement führe zu mehr Verantwortung der Milchviehalter und zu stärker am Markt orientierten Handeln.