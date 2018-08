Ramsloh Wie steht es um den Einzelhandel in der Gemeinde Saterland? Mit dieser Frage setzte sich am Montagabend der Gemeinderat in seiner Sitzung im Rathaus in Ramsloh auseinander. Zu Gast war die Diplom-Geografin Katharina Staiger (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH). Sie erläuterte als Projektleiterin das aktualisierte Einzelhandelskonzept der Gemeinde Saterland.

Zuletzt hatte es 2005 eine Publikation gegeben, die jedoch nicht mehr aktuell ist und nicht mehr als Grundlage für ein Entwicklungskonzept fungieren kann. Im Februar 2018 hatte die Gemeinde das Institut GMA mit der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes beauftragt, da es verschiedene Anfragen zur Erweiterung bzw. Verlagerung von Einzelhandelsbetrieben gegeben hatte. Mit Blick auf die verschärfte Konkurrenzsituation durch Oberzentren wie Oldenburg, Mittelzentren wie Leer und benachbarte Grundzentren wie Ostrhauderfehn möchte die Gemeinde gegensteuern und positive Entwicklungen fördern.

Einstimmig votierte der Rat für das aktualisierte Einzelhandelskonzept als Abwägungsgrundlage im Rahmen der Bauleitplanung. Für die Beurteilung von Einzelhandelsgroßprojekten sind u.a. die Ziele der niedersächsischen Landes-Raumordnung heranzuziehen. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Cloppenburg wird derzeit neu aufgestellt.

• Einzelhandelsbestand

Zum Zeitpunkt der Erhebung (Ende März 2018) gab es im Saterland 50 Betriebe mit einer Verkaufsfläche von rund 12 950 Quadratmetern. Der Angebotsschwerpunkt liegt im periodischen Bedarf (regelmäßige Einkäufe – Lebensmittel, Drogerieartikel etc.), wie es für ein sogenanntes Grundzentrum (Abdeckung des täglichen Grundbedarfes) üblich ist. Diesen Bedarf decken 26 Betriebe (Supermärkte, Discounter, Bäcker etc.) mit einer Verkaufsfläche von 7210 Quadratmetern ab. Auch die kleineren Ortsteile sind mit Märkten besetzt. 24 Betriebe im Saterland verkaufen Waren für den aperiodischen Bedarf (Bücher, Schreibwaren, Spielzeug, Kleidung, Schmuck, Elek­tronik, Möbel, Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf etc.). Die Verkaufsfläche: 5740 Quadratmeter.

Auf das Grundzentrum Ramsloh entfällt mit 22 Betrieben fast die Hälfte, etwa ein Viertel (13) ist in Sedelsberg angesiedelt, zehn sind in Strücklingen und fünf in Scharrel. Gegenüber 2005 hat sich das Einzelhandelsangebot deutlich verringert, hinsichtlich der Betriebsanzahl, aber auch der Verkaufsfläche. Der höchste Rückgang war in Scharrel zu verzeichnen, hier wurden etliche Betriebe wie z.B. das Textilhaus Teipen sowie der Spar-Markt aufgegeben. Die Entwicklung im Saterland spiegele die allgemeine im Einzelhandel wider, also den Rückgang an inhabergeführten Fachgeschäften, gerade in ländlich geprägten Orten, so Staiger. Doch vor dem Hintergrund der Siedlungsstruktur gebe „es hier noch relativ viele Fachgeschäfte“.

• Einwohnerentwicklung

Seit 2013 (Stand 31. Dezember) ist die Einwohnerzahl im Saterland bis zum 31. Dezember 2017 laut Gemeinde um 4,6 Prozent von 13 118 auf 13 719 Personen gestiegen. Dieser Zuwachs resultiert aus Wanderungsgewinnen, während die natürliche Bevölkerungsbilanz seit 2015 negativ ausfiel. Perspektivisch sei mit einem Anstieg auf 14 000 Personen zu rechnen, so Staiger.

• Kaufkraft/Umsatz

Das Kaufkraftvolumen in der Gemeinde Saterland für den Einzelhandel liege (Stand Juli 2018) bei 67,6 Millionen Euro, so Staiger. 32 Millionen entfallen auf den periodischen Bedarf (11,9 Millionen in Ramsloh), 35,6 Millionen auf den aperiodischen Bedarf/Sonstiges. Der durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Ausgabesatz lag 2017 bei rund 4930 Euro. Die ansässigen Einzelhandelsbetriebe erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von rund 36 Millionen Euro.

Die einzelhandelsrelevante Zentralität (Verhältnis zwischen Umsatz und einzelhandelsbezogener Kaufkraft der Bevölkerung) liegt nur bei 52 Prozent in der Gemeinde. Doch für den grundzentralen Versorgungsauftrag ist das Angebot im periodischen Bedarf relevant. Hier liegt die Zentralität im Saterland bei rund 76 Prozent, ein angemessenes Niveau für Grundzentren im ländlichen Raum. „Sie sind Ihrem grundzentralen Versorgungsauftrag nachgekommen“, so Staiger.

• Perspektiven

„Sie haben noch Entwicklungsmöglichkeiten. Das Saterland hat etwas zu bieten“, betonte Staiger. Doch der Fokus müsse darauf liegen, aus dem Bestand heraus zu entwickeln, anstatt z.B. zusätzliche Lebensmittelmärkte zu bauen. Es bedürfe einer engen Abstimmung mit dem Landkreis (Sonder- bzw. Mischgebiete etc.). „Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur in Siedlungsgebieten möglich“, sagte Staiger. Rund 235 Wohneinheiten sind bis 2025 geplant. Somit würde sich 2025 eine Kaufkraft von 70,3 Millionen Euro (Einzelhandel) ergeben.

Einzelne Lebensmitteldiscounter planen, die Verkaufsfläche auszuweiten und attraktiver zu gestalten. Die Discounter-Anzahl ist ausreichend. Grundsätzlich wird für Lidl-Filialen seit Jahren eine Verkaufsfläche von rund 1300 Quadratmetern in ländlichen Räumen (derzeit am Standort Ramloh ca. 800 Quadratmeter) und für Aldi-Filialen (ca. 700 Quadratmeter in Ramsloh) von rund 1200 Quadratmetern angestrebt. Der Netto Markendiscounter weist mit rund 900 Quadratmetern eine angemessene Größe aus, wie auch der Supermarkt Markant (rund 1350 Quadratmeter).

Die Betriebe in der Ortsmitte von Ramsloh übernehmen laut Konzept nicht nur für Ramsloh eine Versorgungsfunktion, sondern auch für die drei weiteren Teilorte. Daher sollte die Ortsmitte in Ramsloh gestärkt werden. Strukturprägende Betriebe seien hier Markant, Aldi, Lidl und Kik. Neben den Erweiterungen von Aldi und Lidl sei auch über eine mögliche Ansiedlung eines Rossmann-Drogeriemarktes nachzudenken. Ein potenzieller Standort wäre das leerstehende Gebäude (ehemals Edeka-Markt Bojert) an der Hauptstraße.

Der K+K-Markt in Strücklingen ist circa 950 Qua­dratmeter groß und liegt etwas unter der für ländliche Räume üblichen Verkaufsfläche (circa 1200 Quadratmeter). Der Betreiber plant derzeit keine Erweiterung. Falls doch, müsste ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das Institut empfiehlt, Strücklingen als Standort mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung einzustufen (rund 75 Wohneinheiten bis 2025 geplant).

Ansiedlungen großflächiger Fachmärkte, z.B. Bau- und Heimwerkermarkt, seien laut Konzept nicht realistisch aufgrund der Wettbewerbssituation in Friesoythe, Ostrhauderfehn und Rhauderfehn.