Ramsloh Die Gemeinde Saterland will neuen Wohnraum schaffen. Dafür sprach sich am Mittwoch der Ausschuss für Planung, Bau und Umwelt im Rathaus in Ramsloh aus. Gebaut werden soll in Ramsloh, Strücklingen und Sedelsberg. Nötig sind dafür Änderungen von Bebauungsplänen, um die Grundlage für die Baugebiete und den dortigen Haus- und Wohnungsbau zu schaffen. Für die jeweiligen Änderungen votierte der Ausschuss einstimmig.

Ein neues Wohngebiet mit 17 Bauplätzen ist in Strücklingen auf dem Areal Utender Kanal/Kirchweg/Stockweg (Bebauungsplan 39/10. Änderung) vorgesehen. Hier sollen auf dem Areal der ehemaligen Tennisanlage Schultheiß nördlich des Stockweges Einzel- und Doppelhäuser entstehen mit höchstens drei Wohnungen pro Einzelhaus und zwei je Doppelhaushälfte. Die Geschosszahl ist auf ein Vollgeschoss begrenzt.

Für das Gelände spricht, dass es sich in zentraler Ortslage befindet und öffentliche Einrichtungen wie Schule, Kindergarten und Sportanlage gut zu erreichen sind. Zudem stehen der Gemeinde nur noch wenige Wohnbaugrundstücke in Strücklingen zur Verfügung. Von Seiten des Landkreises habe es keine grundsätzlichen Bedenken gegeben, so Erster Gemeinderat Wilhelm Hellmann. Die Baugrundstücke stünden den Interessenten in Kürze zur Verfügung.

Eine kleine Wohnanlage möchte der Eigentümer auf seinem Grundstück an der Florianstraße 14 in Ramsloh nördlich des Aldimarktes errichten (Bebauungsplan Nr. 70/Nördlicher Ortskern). Neben zwei Einfamilienhäusern sollen auch zweigeschossige Mehrfamilienhäuser entstehen mit altengerechten und barrierefreien Wohnungen. „Ich kann dem Plan sehr viel abgewinnen“, so Ausschussmitglied Bernhard Benten (CDU). Es sei gut, wenn Investoren in der Gemeinde in Immobilien investieren. Die im alten Bebauungsplan verankerte Beschränkung der Wohneinheitenzahl und die bisherige Festsetzung der Geschossigkeit etc. sollen laut Ausschussempfehlung geändert werden (3. Änderung).

Der Einwand eines Nachbarn, dass durch die vorgesehene Bauhöhe von zwölf Metern (vor der Änderung maximal neun Meter möglich im Plangebiet) sein Gartenbereich (östlich gelegen) vollends eingesehen werden könnte, wies die Gemeinde zurück. Im südlichen Anschluss an das Grundstück des Einwenders sei mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes bereits eine zweigeschossige Bebauung mit bis zu zehn Metern Höhe ermöglicht worden, so dass sich keine vollständig neue Situation ergebe.

Das Grundstück des ehemaligen Edekamarktes Bojert an der Hauptstraße in Ramsloh (Bebauungsplan Nr. 76/4. Änderung) soll auf Eigentümerwunsch anstelle der Festsetzung „SO-Verbrauchermarkt“ in ein Mischgebiet umgewandelt werden. Die Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes sei laut Gemeinde unrealistisch. Es könnten zweigeschossige Gebäude entstehen mit Wohnungen im oberen Geschoss und gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss.

Für das Flurstück nördlich der St.-Petrus-Canisius-Kirche in Sedelsberg (Bebauungsplan Nr. 74) hat der Eigentümer die Aufhebung der Friedhofsfestsetzung beantragt, um hier für Familienmitglieder eine Wohnbebauung zu ermöglichen. Die Fläche werde laut Gemeinde nicht mehr für eine Friedhofserweiterung benötigt. Das sei mit der katholischen Kirche so abgestimmt und gutachtlich bestätigt worden. Eine mögliche Bebauung müsste jedoch mit dem Baudenkmal Kirche optisch angemessen harmonieren. „Wenn die Fläche nicht genutzt wird, liegt sie brach“, befürwortete Theodor Schmidt (CDU) die dritte Änderung des Bebauungsplanes.