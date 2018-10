Sedelsberg Die günstige Verkehrslage und die Nähe zum Kunden – diese beiden Aspekte haben zu einer Neuansiedlung am C-Port in Sedelsberg geführt. Bereits vor einiger Zeit hat die Firma Sela Ladungsträger ein vorhandenes Firmengebäude gekauft und bietet dort nun Dienstleistungen rund um Ladungsträger von der Euro-Palette bis zu Gitterboxen an.

Für Inhaber und Geschäftsführer Heiner Grummel ist die Ansiedlung am Küstenkanal der erste Schritt für den weiteren Ausbau des Unternehmens, das er seit sechs Jahren betreibt: „Wir sind mit der Marktentwicklung sehr zufrieden. Unser Service mit dem An- und Verkauf, der Reparatur und der Herstellung von allem, mit dem man Ladung gut und sicher transportieren kann, kommt bei immer mehr Kunden gut an.“ Gemeinsam mit Betriebsleiter Markus Jansen würde neben dem Bereich Paletten nun der Vertrieb und die Anfertigung von Sonderladungsträgern (Aufsetzrahmen, Gitterboxen und Stapelracks) forciert.

„Für uns und unsere Kunden ist die gute Verkehrsanbindung mit dem Kreuzungspunkt der zwei Bundesstraßen ideal. Wir profitieren davon, dass wir flexibel und schnell Lösungen für Kunden im gesamten Nordwesten bieten“, sagt Grummel. Er und Jansen sind optimistisch, am Küstenkanal in den kommenden Jahren weiter zu investieren. Grummel: „Wir haben insgesamt eine Fläche von zwei Hektar erworben und unser Ziel ist es, selbst Ladungsträger zu produzieren.“

C-Port-Geschäftsführer Arno Djuren freut sich über die Wiederbelebung der Gewerbeimmobilie an der Robert-Bosch-Straße. „Wir haben seit gut einem Jahr mit Sela über einen Flächenkauf für eine Ansiedlung verhandelt und freuen uns nun, dass die Firma ein vorhandenes Gebäude kaufen konnte und zu uns gekommen ist“, so Djuren. Für ihn ist die Entscheidung von Sela ein Signal, dass „wir uns als Standort in der Mitte zwischen vier Autobahnen, der A 1, A 31, A 28 und A 29, keineswegs verstecken müssen“.

Der C-Port sei bei Speditionen bekannt, und wenn sich nun eine Firma, die Experte für Ladungsträger ist, wegen der zentralen Lage ansiedele, dann sei das ein Beleg für die Attraktivität des C-Port. Djuren hofft, dass die Planungen für ein Ladungsträger-Werk Realität werden und ist überzeugt, dass weitere Ansiedlungen folgen werden.

„Wir treiben aktuell die Planungen voran, unser Flächenangebot zu erweitern und den Wasseranschluss zu modernisieren. Beides wird den C-Port für Firmen noch attraktiver machen“, so Djuren.