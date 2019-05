Sedelsberg /Friesoythe Der Tierschutzverein Friesoythe und Umgebung lädt für Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 17 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ins Tierheim an der Friesoyther Straße nach Sedelsberg ein. Bereits seit 31 Jahren engagieren sich die Mitglieder des Vereins.

Die Mitglieder haben für die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm zusammengestellt. Es gibt zahlreiche Verkaufs- und Informationsstände regionaler Aussteller. Vorführungen mit Hunden sind ebenfalls geplant. Für Fragen stehen die Mitglieder ebenfalls zur Verfügung. Es werden Kaffee, selbst gebackene Kuchen und viele andere Leckereien angeboten.

Acht Hund und rund 30 Katzen, darunter um die 20 Katzenbabys, leben derzeit im Tierheim und warten auf ein neues Zuhause, erklärt die Leiterin Rita Schulte. Gemeinsam mit sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert sie sich um die Tiere. Unterstützung erfahren die hauptamtlichen Kräfte durch ehrenamtliche Helfer, die regelmäßig mit anpacken.

Der Tierschutzverein wurde im März 1988 gegründet. Zu Beginn wurden aufgefundene Tiere noch privat in Pflege genommen, aber die Zahl der Fundtiere stieg stetig und eine neue Lösung musste gefunden werden. Ein Mitglied stellte 1989 ein Gelände in Pehmertange zur Verfügung.

Seit 1993 ist das Tierheim in Sedelsberg in einem alten Wohnhaus mit Stallungen an der Friesoyther Straße untergebracht. Der Landkreis Cloppenburg stellt das Gelände zur Verfügung. In jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit entstand hier ein Tierheim mit Quarantänebereich, Behandlungs- und Wirtschaftsräumen, beheizbaren Quartieren sowie Außenanlagen für die Tiere. Abgeschlossen sind die Arbeiten jedoch nie: Abhängig von Finanzlage und Arbeitskapazität werden ständig Verbesserungen in Angriff genommen.

Im Sedelsberger Tierheim erhalten zahlreiche Tiere, darunter Hunde, Katzen, Vögel, Kaninchen, Chinchillas, Hamster, Meerschweinchen oder auch Igel, ein vorübergehendes Zuhause. Sehr beliebt – besonders bei Jugendlichen – ist die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten Hunde spazieren zu führen. Des Weiteren bietet der Verein Kindern und Jugendlichen über die Schulen oder Ferienpassaktionen an, die Arbeit im Tierheim kennen zu lernen oder Tierschutzproblemen zu begegnen.