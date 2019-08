Sedelsberg /Scharrel Die Bushaltestelle an der Heselberger Straße/Ringstraße, die Sedelsberg und Scharrel verbindet, hatte Ende vergangenen Jahres für reichlich Diskussionen bei Saterländern gesorgt. Viele Verkehrsteilnehmer würden sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h halten, hieß es. Zudem müssten die Kinder auf die Straße laufen, um in den Bus einsteigen zu können und Autos würden dennoch oft schnell daran vorbeifahren. Die Situation hatte auch Bürgermeister Thomas Otto als gefährlich eingestuft und angekündigt, die Bushaltestelle bald barrierefrei ausbauen zu wollen. Doch bisher hat sich dort noch nichts getan.

Zwar seien die Planungsarbeiten mittlerweile bereits abgeschlossen und die Förderanträge gestellt. Jedoch sei das Thema aufgrund der formalen Anforderungen an eine Bushaltestelle komplex, teilte Otto auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Da wir an der Heselberger Straße auf der einen Seite dann in den ,Fuß’ der Bundesstraße hineinbauen müssen, mussten ein Nutzungsvertrag und eine Gestattung mit dem zuständigen Straßenbauamt geschlossen werden“, so der Bürgermeister.

Der Vertrag sei vor gut zwei Wochen unterzeichnet worden. „Aufgrund der Auslastung in der Baubranche und den derzeit bei aktuellen kleineren Ausschreibungen etwas überhitzten Preise soll eine Ausschreibung zum Spätherbst hin erfolgen“, teilte Otto weiter mit. Mit etwas zeitlichem Verzug könnte dann Ende Februar/Anfang März 2020, sobald es die Witterung zulasse, gebaut werden.

Bisher besteht die Bushaltestelle dort eigentlich nur aus einem Schild. Ausgebaut werden soll sie als „normale“ Haltestelle mit einem Wartehäuschen.

Damals hatte sich Bürgermeister Otto eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gewünscht. Das allerdings war vom Landkreis Cloppenburg abgelehnt worden, da eine weitere Herabsetzung der Geschwindigkeit mit der Straßenverkehrsordnung nicht zu vereinbaren sei.