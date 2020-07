Trecker-Kino In Sedelsberg: Queen wartet auf die Schlepper-Fahrer

Sedelsberg Es ist eine Veranstaltung der Superlative und auch die Corona-Krise kann sie nicht aufhalten – am Samstag. 29. August, findet nach der Premiere im vergangenen Jahr das zweite XXL-Trecker-Kino in Sedelsberg statt.

500 Trecker erlaubt

„Wir freuen uns, dass die Organisation in diesem doch besonderem Jahr noch geklappt hat“, sagt Stefan Meyer, Vorsitzender der Katholischen Landjugendbewegung Sedelsberg (KLJB), die die Veranstaltung organisiert. Doch natürlich hat die Pandemie einige Veränderung mitgebracht. Die positive Nachricht vorweg: Auch Trecker ohne geschlossene Kabine dürfen jetzt, nach zahlreichen Lockerungs-Maßnahmen, an der Veranstaltung teilnehmen. „Das ist sehr wichtig für uns, denn die meisten Oldtimer haben kein Verdeck“, freut sich Stefan Meyer. Und dieses Jahr gibt es mehr Tickets – anstatt 300 können dieses Jahr 500 Trecker vor der Kino-Leinwand aufgestellt werden. „Dafür darf es aber nicht mehr als 400 Beifahrer geben – damit bleiben wir unter der 1000-Personen-Grenze“, so Meyer. Deswegen fällt auch die anschließende Party in diesem Jahr flach.

Tickets, Anfahrt und nützliches Wissen zum Trecker-Kino Die Tickets für das Trecker-Kino 2020 gibt es nur online im Vorverkauf. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 31. Juli. 15 Euro zuzüglich Gebühr kosten die Tickets für einen Trecker und Fahrer. Jeder Beifahrer muss zehn Euro zuzüglich Gebühr bezahlen. Zum Kauf der Tickets kann man über die Facebook-Seite der KLJB Sedelsberg kommen. Das Kino findet wie im vergangenen Jahr wieder im Windpark Saterland statt. Die Anfahrt erfolgt ab 18 Uhr über den Scharreler Damm in die Straße Rüschengraben. Verlassen werden darf der Trecker nur für den Gang zum WC oder in Notfällen. In dieser Zeit müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Apropos Film: Was wird überhaupt gezeigt? Die „Königin“ der Band-Geschichte wird über die auf 200 Quadratmeter Fläche vergrößerter Leinwand flimmern: Mit „Bohemian Rhapsody“ wird die Geschichte des Sängers Freddie Mercury und der Band „Queen“ gezeigt – der Streifen konnte bei der Oscar-Verleihung 2019 gleich vier Trophäen ergattern.

Natürlich gelten auch beim Trecker-Kino die aktuellen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen. „Auf unserer Facebook-Seite können sich alle Gäste immer aktuell informieren, wenn sich etwas in der Hinsicht auf Hygiene-Maßnahmen verändert hat“, so Meyer. Deswegen müssen die Gäste aber nicht auf einen Getränke- und Essens-Service verzichten. Nach einer Bestellung per Whats-App bringen die Mitglieder der KLJB die Bestellungen direkt zum Trecker. Jeder darf aber auch eigene Verpflegung mitbringen.

Der Erlös der Veranstaltung ist natürlich für ein Sedelsberger Projekt bestimmt. Dieser soll an den Bürgerverein gehen und an das Projekt „Pastors Garten“ hinter der Kirche gebunden sein.

Demo am Anfang

Bevor sich der sprichwörtliche Vorhang hebt laden die Mitglieder der KLJB zu einer Demonstration ein. Unter dem Motto „Für einen Dialog zwischen Erzeuger und Verbraucher Vol. 2“ soll von 17 bis 19 Uhr auf die aktuelle Situation in der Landwirtschaft aufmerksam gemacht werden. „Es geht dabei aber nicht um den C-Port“, fügt Meyer hinzu.