Spende an Kleinen Stern

Vor Kurzem hat die Prokuristin der OLB, Alexandra Raker (rechts), einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Maria Thien für ihre Initiative Kleiner Stern übergeben. Die OLB ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Förderer regionaler Projekte – so auch im Jahr 2020. Anlässlich des diesjährigen Weltspartages am 30. Oktober 2020 spendet die Bank an verschiedene regionale Organisationen nach dem Motto „Spenden statt Geschenke“.

In den vergangenen Jahren stellte die Bank üblicherweise eine große Auswahl an Geschenken für Kinder bereit, die ihre Ersparnisse in der Filiale eingezahlt hatten. In diesem Jahr nimmt die OLB Cloppenburg die Gelegenheit wahr, Maria Thiens Initiative Kleiner Stern zu helfen. Die Initiative unterstützt mit ihren Spenden die Fördervereine krebs- und herzkranker Kinder an der Uniklinik in Münster.BILD:

