Staatsforsten Vor 76 Jahren wurde am Garreler Weg im Cloppenburger Ortsteil Staatsforsten eine so genannte Splitterschutzröhre gebaut. Im Zweiten Weltkrieg sollte sie die Bahnmitarbeiter vor Granatsplittern und Bordwaffen feindlicher Jäger schützen. Heute ist der Bunker, wie die Röhre von der Bevölkerung auch genannt wird, ein Kriegszeugnis vergangener Zeiten. Viele Jahre scherte sich niemand um die Röhre.

Sie kam erst wieder auf die Tagesordnung, als es um die Schaffung eines Baugebiets in unmittelbarer Nähe ging. Die einen forderten eine Beseitigung des Bunkers, um noch einen zusätzlichen Bauplatz zu generieren, andere sprachen sich für den Erhalt und einen freien Zugang zu dem Kriegszeugnis aus. In Staatsforsten gibt es etliche Bürger, die den Bunker als Schandfleck bezeichnen und dessen Beseitigung fordern. Auch die Landesdenkmalschutzbehörde hatte ihn als „nicht unbedingt erhaltenswert“ eingestuft, da es noch 200 dieses Typs in Niedersachsen gebe.

Nach langen kontroversen Diskussionen – auch mit der Interessengemeinschaft Bunker – rang sich der Verwaltungsausschuss im vergangenen Jahr letztlich dazu durch, das neben dem Bunker liegende Baugrundstück nur gemeinsam mit der historischen Luftschutzröhre zu veräußern. Allerdings mit der Bedingung, dass deren öffentliche Zugänglichkeit und Pflege gesichert bleiben.

Über diesen Beschluss ist die SPD inzwischen sauer, weil sich ihrer Meinung nach die Ausgangslage verändert habe. Ein Gespräch mit der Leitung des Museumsdorfs Cloppenburg habe jüngst ein reges Interesse des Freilichtmuseums an einer möglichen Nutzung des Bunkers offenbart, so SPD-Fraktionsvorsitzender Jan Oskar Höffmann. Eine Kontaktaufnahme des Museums mit der Stadtverwaltung sei jedoch ergebnislos verlaufen. Der Vorgang sei der SPD übel aufgestoßen, so Höffmann.

Der Darstellung der SPD widersprach der Leiter der bauhistorischen Abteilung am Museumsdorf, Dr. Michael Schimek, am Mittwoch auf NWZ-Nachfrage: „Aus unserer Sicht ist es nicht so, dass die Stadt keine Unterstützung in Sachen Splitterschutzröhre Staatsforsten haben möchte. Die Stadtverwaltung teilte uns im Herbst letzten Jahres mit, dass Gespräche über die Zukunft des Bunkers erst nach Klärung der Eigentumsverhältnisse und daher voraussichtlich erst Anfang dieses Jahres sinnvoll zu führen seien.“ Momentan könnten also keine Aussagen über etwaige Versäumnisse der Stadtverwaltung getroffen werden. „Auch gehen wir nicht davon aus, dass es zu solchen kommen wird, da wir die Stadtverwaltung bisher als aufgeschlossenen Kooperationspartner kennengelernt haben“, so Schimek weiter.

Das eigentliche Hilfsangebot wurde indes bestätigt: „Man ist vor Ort an uns herangetreten. Wir würden Unterstützung leisten, in Form von Textformulierungen, Info-Tafeln und anderem“, so Schimek. Ein Erwerb des Grundstücks schließt das Museumsdorf allerdings aus.

Das bestätigte die Pressesprecherin der Stadt Cloppenburg, Friederike Bockhorst, am Mittwoch: „Das Museumsdorf hat der Stadtverwaltung im Oktober 2018 mitgeteilt, dass aus Sicht des Museumsdorfes der Bunker in Staatsforsten als zeitgeschichtliches Zeugnis erhaltenswert ist. Dem Museumsdorf ging es im Wesentlichen um den Erhalt des Bunkers und die Möglichkeit einer geschichtlichen Aufarbeitung des Themas. Ein Ankaufsangebot wurde der Stadt Cloppenburg aber nicht gemacht.“

An einer geschichtlichen Aufarbeitung und der Möglichkeit zur Besichtigung des Bunkers – so Bockhorst weiter – würden das Museumsdorf bzw. die Öffentlichkeit auch nach dem Verkauf nicht gehindert. Die Grundstücks-Verkaufsverhandlungen seien abgeschlossen.

Derweil will SPD-Fraktionschef Höffmann das Thema noch einmal ansprechen, und zwar bei einem Termin zu einem anderen Thema mit dem Museum am Montag.