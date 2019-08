Stapelfeld Moore sind schaurige und doch faszinierende Orte – entwässert, abgetorft, landwirtschaftlich genutzt – doch auch wiedervernässt, geschützt und Rückzugsorte für viele Tiere, heißt es in einer Pressemitteilung der Katholischen Akademie Stapelfeld. Dr. Franziska Zumbrägel und Willi Rolfes laden ein zu einer Entdeckertour in die heimischen Moore. Das zweitägige Seminar vom 30. bis 31. August wird veranstaltet vom Umweltzentrum Oldenburger Münsterland und richtet sich an interessierte Menschen aller Altersgruppen.

Das Programm beginnt mit einem Höhepunkt: Die Ausgrabungen des Moorwegs PR VI im Aschener Moor bieten einen Einblick, wie sich die Menschen in vorgeschichtlichen Zeiten die unwegsamen Moore der Region erschlossen haben. Die Moorarchäologin Dr. Marion Heumüller leitet die Ausgrabungen in Ossenbeck/Diepholz und wird in einer Führung von der Arbeit der Archäologen berichten.

Um die Nutzung des Moores in heutigen Zeiten dreht es sich bei der Betriebsbesichtigung der Firma Gramoflor. Dort geht es um die Themen Torfabbau, Moorschutz und welche Rolle Torfmoose für die Renaturierung abgetorfter Flächen spielen.

Im Mittelpunkt des Seminars heißt es, das Moor in seiner Vielfalt zu erleben. Dementsprechend darf auch eine Moor-Erkundung nicht fehlen, so die Veranstalter. Unterwegs im Goldenstedter Moor gebe es viele Gelegenheiten, über moorspezifische Themen ins Gespräch zu kommen.

Während des Seminars werden die Teilnehmenden in der Akademie Stapelfeld untergebracht und verpflegt. Weitere Informationen gibt es bei Angelika Walter unter Telefon 0 44 71/1 88 11 25 oder awalter@ka-stapelfeld.de

Mehr Infos unter www.ka-stapelfeld.de/programm