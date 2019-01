Stapelfeld „Kennen Sie die Natur vor Ihrer Haustür?“ – Diese Frage stellen das Umweltzentrum Oldenburger Münsterland und die Bezirksgruppe Oldenburger Land des Naturschutzbundes (Nabu). Die Antwort lautet häufig: eher nein. Dies nahmen Nabu und Umweltzentrum zum Anlass und laden nun ein zu den Stapelfelder Entdeckertouren.

Denn es gebe ganz unterschiedliche Natur- und Lebensräume, die gemeinsam entdeckt oder auch wiederentdeckt werden sollten, erklärt Dr. Franziska Zumbrägel, Dozentin für Natur und Umwelt in Stapelfeld. Die erste Entdeckertour der Reihe nimmt in den seit heute laufenden Zeugnisferien den winterlichen See in den Blick.

Jedes Jahr wieder überwinterten Hunderte Sing- und Zwergschwäne aus dem hohen Norden an der Thülsfelder Talsperre, berichtet Josef Schnötke vom Nabu-Cloppenburg. „Seit vielen Jahren führen wir als ornithologische Arbeitsgemeinschaft Vogelzählungen an der Talsperre durch und haben so einen guten Überblick, wie sich die Zahlen der überwinternden Vögel entwickeln.“

Über diese Arbeit berichtet Schnötke vor Ort an der Thülsfelder Talsperre. Außerdem steht eine weitere Exkursion zum Dümmer auf dem Plan. Dort können sich die Teilnehmer über die Naturschutzstation und ihre Arbeit informieren sowie den winterlichen Dümmer und seine Wintergäste erkunden.

Im Laufe des Jahres sind weitere Entdeckertouren geplant: Im April wird sich alles um den Lebensraum Haus und Hof drehen, und im Juni begleitet Schmetterlingsexperte Carsten Heinecke die Entdeckertour im Lebensraum Wiese. Der Lebensraum Moor bildet im August den Abschluss der ersten Entdeckerreihe. Alle Veranstaltungen sind zweitägig und haben als zentralen Ausgangspunkt die Katholische Akademie Stapelfeld, in der die Teilnehmenden untergebracht und vollverpflegt werden. Zudem startet die Natur-Entdecker-Woche für Familien in den Sommerferien.

Informationen und Anmeldungen bei Angelika Walter unter Telefon 0 44 71/ 1 88 11 25 oder per E-Mail awalter@ka-stapelfeld.de.