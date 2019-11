Stapelfeld In den vergangenen Jahrzehnten haben sich das Oldenburger Münsterland und das Emsland stark gewandelt. Die Entwicklung der Wirtschaft und der Landwirtschaft zeigt sich in den strukturellen Veränderungen des Landschaftsbildes und der Natur. Um die Zukunft und die Konsequenzen der regionalen Entwicklung ging es am Dienstag auch in der Katholischen Akademie Stapelfeld. Experten referierten zum Thema „Zukunftskongress – Wohin gehst du, Heimat?“.

Ein wichtiges Thema stellte dabei unter anderem der Flächenverbrauch dar. Prof. Dr. Rainer Danielzyk vom Institut für Umweltplanung an der Leibniz Universität Hannover erklärte, dass verdichtetes Bauen und die intelligente Nutzung von Fläche für die Zukunft immer wichtiger würden. „Nicht jeder braucht zum Wohnen 2000 Quadratmeter. Es lebt sich auch mit weniger gut“, sagte Danielzyk. Außerdem warnte er vor dem sogenannten „Donut-Effekt“, also leerstehenden Innenstädten und dem Umzug von Geschäften und Betrieben an den äußeren Rand eines Dorfes oder einer Stadt. Ein Beispiel dafür sei laut des Referenten Brake. „Leerstände sind nicht gut und schaden den Dörfern. Oft hat dies auch zur Folge, dass junge Leute wegziehen.“

Zu den Referenten gehörte auch Dr. Nora Mehnen von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Sie plädierte dafür, die Lebensqualität in den Kommunen zu erhalten. Dabei spiele laut der Expertin auch das Ehrenamt eine wichtige Rolle.

Auf den Schutz der Landschaft ging in seinem Vortrag Prof. Hansjörg Küster vom Institut der Geobotanik – ebenfalls Leibnitz Universität Hannover – ein. Ihm sei es wichtig, dass die Geschichte eines Ortes trotz schneller Entwicklungen erhalten bleibe. „Ein Dorf sollte als Dorf erkennbarbleiben und eine Stadt als Stadt. Die Wurzeln dürfen nicht vergessen werden. Das gilt auch für diese Region, die sich schnell entwickelt hat“, sagte Küster.