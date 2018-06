Thüle „Es gab noch nie gesündere Lebensmittel als heute. Und trotzdem sind wir großer Kritik ausgesetzt“, zeigte Albert Schulte to Brinke das Dilemma der Landwirtschaft auf. Sei Januar dieses Jahres ist er Präsident des Landvolkes Niedersachsen und war am Montag Gastredner bei der Vertreterversammlung des Kreislandvolkverbandes Cloppenburg.

Der einzelne Landwirt genieße zwar nachweislich hohes Ansehen, die Landwirtschaft selbst aber nicht. Die Landwirtschaft stehe daher vor großen Herausforderungen, so Schulte to Brinke weiter, und zwar nicht nur aus politischer und wirtschaftlicher, sondern zunehmend gesellschaftlicher Sicht. Es herrsche ein negatives „Grundrauschen“, und gerade, wenn es um Tiere gehe, werde Kritik sehr gerne von der Gesellschaft aufgenommen. Dem müsse sich die Landwirtschaft entgegenstellen. Aber bitte auf Grundlage der Aussagen von Wissenschaftlern, denen man glauben schenken könne, „statt von Pseudowissenschaftlern der Panikindustrie“.

Der Präsident appellierte an seine Mitglieder, selbst mehr für das Image der Landwirtschaft zu tun. „Wir müssen auf Kritiker zugehen und auch dort hingehen, wo es wehtut“, so Schulte to Brinke. Man müsse mehr Transparenz schaffen, schließlich habe man nichts zu verbergen.

Erste Frau im Kreisvorstand Erstmals in der 70-jährigen Geschichte des Kreislandvolkverbandes Cloppenburg sitzt eine Frau im Vorstand. Auf der Vertreterversammlung am Montagmorgen im Gasthof Sieger in Thüle wurde Anita Lucassen aus Elisabethfehn in den Kreisvorstand gewählt. Eine Neubesetzung wurde notwendig, da Stephan Kösters aus Friesoythe nach vierjähriger Vorstandstätigkeit aus dem Gremium ausschied.

Er nahm aber auch die Politik in die Pflicht. Der Landvolk-Präsident frage sich, ob es überhaupt noch eine politische Grundlage gebe oder nur noch Kampagnen? „Wir müssen bei den Fakten bleiben“, forderte Schulte to Brinke. Politik dürfe sich nicht nach dem Mainstream richten, das nämlich wäre Anarchie. Die Landwirtschaft brauche eine verlässliche und starke Politik, „doch die hatten wir bisher noch nicht“. Für nichts sei Geld da, beklagte er sich und führte als Beispiel die in Aussicht gestellte Förderung für den Lagerstättenbau von Wirtschaftsdünger an. Die bislang fehlende Unterstützung sei sehr bedauerlich, denn „unser Invest ist langfristig angelegt und nicht gebunden an Legislaturperioden“.

Das Thema Landwirtschaft sei in der Gesellschaft emotional besetzt, sagte Hubertus Berges, Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes, auf der Vertreterversammlung. Das sei zwar mitunter praxisfern, doch dem müsse man sich stellen. Und zwar in sachlichen und fairen Gesprächen, die miteinander und nicht übereinander geführt würden.

Durch die steigende Urbanisierung steige auch die Distanz zur Landwirtschaft. „Wir müssen die Menschen einfach besser informieren“, sagte Berges. Diesbezüglich bedauerte er, dass es in diesem Jahr keinen „Tag des offenen Hofes“ geben werde, da kein landwirtschaftlicher Betrieb als Veranstaltungsort gefunden werden konnte.

Acht Kreislandvolkverbände aus Niedersachsen haben sich der Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“ angeschlossen, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein besseres gesellschaftliches Verständnis einer modernen und tierfreundlichen Landwirtschaft zu schaffen. Mehr Infos unter www.eure-landwirte.de