„herber Rückschlag“: Tierpark Thüle darf noch nicht öffnen

Thüle Die Vorbereitungen liefen am Donnerstag bereits auf Hochtouren doch am Freitag folgte der Rückschlag: der Tier- und Freizeitpark in Thüle darf an diesem Montag doch noch nicht öffnen. In der neuesten Verordnung des Landes Niedersachsen vom Freitag wurde festgelegt, dass Zoos und Tierparks aufgrund der Infektionsgefahr durch das Corona-Virus noch nicht öffnen dürfen. „Das ist für uns natürlich ein herber Rückschlag. Wir können den Hintergrund verstehen und warum man wartet. Bei uns laufen aber auch die Kosten weiter und jetzt sieht die Situation noch gravierender aus“, sagt Tierpark-Chefin Alexandra Grothaus.

Vorkehrungen Für Öffnung Treffen Tierpark Thüle ist auf ein Stück Normalität vorbereitet

Natürlich hoffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierparks auf eine baldige Öffnung. „Der Termine der uns jetzt genannt worden ist, ist der 3. Mai“, so Grothaus weiter, die mit Blick auf Berichte über andere Parks versichert: „Wir haben nicht vor, irgendwelche Tiere zu schlachten.“