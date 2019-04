Timmerlage Bei einer gut besuchten Mitgliederversammlung des Vereins „Verkehrswende Cloppenburg Emsland“ in Timmerlage gab es eine lebhafte Diskussion über die Standortbestimmung und die Aktionen des Vereins. Auch in den CDU-dominierten Landkreisen Cloppenburg und Emsland wird über die Grenzen des bisherigen Wachstums diskutiert, und die Notwendigkeit eines Umdenkens in der Energie-, Landwirtschafts- und Verkehrspolitik wird zumindest hinter den Kulissen gesehen, so der Tenor der Veranstaltung.

Ohne ein Umsteuern seien die Klimaziele nicht mehr zu erreichen. Allerdings werde der vierstreifige Ausbau der E 233 von seinen Befürwortern weiter als Zukunftsprojekt gepriesen, das die hiesige Wirtschaft angeblich dringend nötig hätte. „Die Hoffnung von Landrat Wimberg auf einen Spatenstich noch in dieser Legislaturperiode erweckt den Eindruck, dass das Projekt unmittelbar vor der Verwirklichung stehe. Dabei ist noch kein Bauabschnitt planfestgestellt und die Finanzierung ist noch lange nicht geklärt“, so Dr. Irmtraud Kannen in einer Mitteilung des Vereins. Der großzügig geplante Straßenbau vergrößere den Flächendruck, verschmutze die Luft und erhöhe den Lärm. Natur und Heimat würden zerstört.

Einen Fahrradweg werde es beim Ausbau nicht geben. Die Fahrradfahrer müssten sich die Wege mit den Autos auf dem nachgelagerten Wegenetz teilen. Wo heute noch ein entspanntes Fahrradfahren für Einheimische und Touristen möglich sei, werde in Zukunft durch erhöhtes Verkehrsaufkommen und teilweise beseitigte Alleen das Fahrradfahren erschwert. Statt den Radverkehr zu stärken, werde er durch den Ausbau der E 233 geschwächt.

„Bei den Demonstrationen ,Fridays for future’ erinnern uns unsere Kinder an die Begrenztheit unserer Kapazitäten und mahnen uns, von den natürlichen Ressourcen für ihre Zukunft etwas übrig zu lassen“, so Kannen weiter. Die Mitglieder des Vereins solidarisierten sich mit der „Generation Greta“ und wollen weiter dafür kämpfen, dass unsere Heimat nicht unnütz verbaut werde.