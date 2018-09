Vordersten-Thüle Wenn sich morgens um 6 Uhr die großen Hallentore beim Land- und Forstwirtschaftlichen Lohnbetrieb Scheper in Vordersten-Thüle öffnen und sich fünf Maishäcksler wie 20 Schlepper in Bewegung setzen, ist Maisernte für Hermann Scheper und seine 25 Mitarbeiter angesagt. „Jetzt in der Saison kommen noch etwa 15 Aushilfen hinzu, sonst könnten wir nicht bis zu 3000 Hektar abernten“, so Scheper. „Wegen der Trockenheit, die hier in der Region nicht ganz so große Schäden beim Mais angerichtet hat, sind wir trotzdem dieses Jahr etwa zwei Wochen eher auf den Feldern“, so Scheper weiter. Maishäcksler mit bis zu 850 PS und Schlepper mit bis zu 460 PS müssen während der Erntezeit perfekt funktionieren. Diese Giganten prägen zurzeit das Straßenbild und machen manchem Auto- oder Radfahrer schon etwas Angst im Straßenverkehr.

Auf dem Familienbetrieb in dritter Generation – Vater Hans Scheper gründete die Firma 1959 – sind bis zu drei Schlosser aktiv, die tagsüber aber vor allem abends und nachts, die Fahrzeuge und Geräte warten und pflegen. Josef Scheper ist hier nicht wegzudenken. Mit über 70 Lebensjahren von Anfang an dabei kennt er alle Macken und Tricks, wenn es darum geht diesen Maschinenpark „am Laufen zu halten“.

Denn neben der Maisernte müssen auch sieben Mähdrescher, Forstmaschinen und Ernteanhänger repariert und gepflegt werden. „Wir müssen auch in der Landwirtschaft mit der Zeit gehen sonst bist du weg vom Fenster“, so Scheper, selbst Fachagrarwirt und im Prüfungsausschuss. Wir bilden zurzeit zwei Auszubildende als Fachkräfte für Agrarservice aus. Die Forstwirtschaft wie auch die Herstellung von Biomasse für Biogasanlagen und seit einigen Jahren die erfolgreiche Saatgutvermehrung sind weitere wichtige Firmensegmente.

„Die Arbeit macht einfach immer noch Spaß“, so der 44-jährige Stefan Lücking, seit 27 Jahren im Betrieb. Es ist beeindruckend, wie er mit dem Daumen am Joystick und Blick auf den Videomonitor zwölf Reihen Mais mit dem Claas 980, einem technischen „Wunderwerk“ , häckselt. Mit 10 Stundenkilometern „frisst“ sich der Häcksler durch das Feld, verbraucht dabei etwa 1000 Liter Diesel in etwa zwölf Stunden. So werden die Anhänger dann mit bis zu 40 Kubikmeter exakt gefüllt.

Ehefrau Ulla Scheper und Kerstin Lentz organisieren und koordinieren den gesamten Betriebsablauf, Jan und Peter Scheper, Söhne und als Schlosser auf dem Betrieb, stehen alle sinnbildlich für einen Agrarbetrieb, der den Anforderungen einer innovativen und aufstrebenden Wirtschaftsregion im Oldenburger Münsterland gerecht wird. Die Landwirtschaft hat sich hier in den vergangenen 50 Jahren rasant entwickelt und er ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, weiß Hermann Scheper. „Entweder wir gehen mit der Zeit oder wir gehen mit der Zeit“, schmunzelt er, als er mit seiner Frau auf dem Acker steht und den „Jungs“ das warme Essen bringt. Die Versorgung mit einer warmen Mahlzeit am Tag ist wie Pausen ganz wichtig, so Ulla Scheper und abends gegen 21 Uhr ist dann Feierabend.

„Ich freue mich jedes Jahr mit dabei zu sein“, so ein langjähriger Erntehelfer, der vergnügt Musik in der klimatisierten Schlepperkabine hört. „Es ist einfach schön mit diesem Team in Ruhe, Gelassenheit und bei gleichzeitiger Routine und Professionalität seinen Job zu machen“, so Hermann Scheper. Wenn der Mais dann geerntet ist folgt traditionell die Erntefete.