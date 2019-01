Oldenburg

Stadtentwicklung In Oldenburg Letzte Klappe für Doktorsklappe

Das alte Bürogebäude, das über vier Jahrzehnte hinweg den Alten Stadthafen an seiner Einfahrt von der Hunte in den Küstenkanal dominiert hat, wird in den nächsten Tagen abgerissen. An seiner Stelle werden in den nächsten Monaten für 37 Millionen Euro 97 Wohnungen gebaut.